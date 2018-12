Ministro de Salud, Rodolfo Rocabado: “No digo que no habrá colapso, toda novedad causa colapso”

Estos días, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, está en el centro de la noticia porque este 2 de enero se inicia la inscripción para la puesta en vigencia desde marzo del Seguro Único de Salud (SUS), con el que el Gobierno pretende dar atención gratuita a todos aquellos bolivianos que ahora no tienen ningún seguro.

Los médicos están en pie de guerra porque dicen que no existen hospitales adecuados, equipamiento ni recursos humanos para aplicar la medida. Declararon un paro de 48 horas para este jueves y viernes.

Frente a las críticas, Rocabado se mantiene sereno, explica el plan del Gobierno, pero no adopta una posición confrontacional. Al contrario, reconoce que existen falencias en el sistema, pero explica que el seguro será aplicado de manera progresiva. Eso quiere decir que con lo que ahora tienen los hospitales públicos tendrán que atender gratis a los pacientes. Dentro de cinco años, explica Rocabado, la atención será total y universal.

¿Existen las condiciones económicas para aplicar el SUS? Hay cuestionamientos de los médicos y del economista Julio Linares, que considera que los 200 millones de dólares no son suficientes. ¿Cuál es la sostenibilidad del seguro?

La implementación del SUS no se la hace al azar. El aporte de cada Estado a la salud se lo hace tomando en cuenta el PIB y generalmente dicen que debe estar por encima del 10%. Lo que hay que tomar en cuenta es que este aporte engloba a todo el sistema de salud, vale decir que ese aporte tiene que ver con el sector privado, seguridad social y subsector público. Los países vecinos tienen importantes aportes a la seguridad social, otros al sector privado de la salud; pero en el caso de Bolivia, se hace énfasis en el sector público de la salud. De 200 millones de dólares que se tenía, hoy en día tenemos 1.500 millones de dólares, que específicamente van al subsector público de la salud. Y si tomamos en cuenta los indicadores de la OPS, nosotros estamos con un 4,7% de inversión, estamos por encima de la media (de la región). Los expertos recomiendan que lleguemos al 6% o que estemos por encima del 6%. El 4,7 muestra que todavía falta. El SUS va a ser progresivo, paulatino, cuando esté implementado plenamente y le garanticemos universalidad en la totalidad de atención a la población, vamos a estar por encima del 6%, que es lo que nos dice la OMS. Nosotros creemos que va a tener sostenibilidad. Una vez que generamos un derecho, uno no se puede echar para atrás porque es algo ganado.

El cuestionamiento es que el 50% de la población no tiene acceso a la seguridad social, con base en ese razonamiento, se indica que se deben invertir 400 millones de dólares como punto de partida.

En este momento estamos asignando 15,5% de la coparticipación, que son 209 millones de dólares, para darle atención a los menores de cinco años, a las mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados, mujeres en edad fértil; si le sumamos los 200 millones, son 409 millones. No nos olvidemos que no es necesariamente el 50% de la población la que en este momento no cuenta con seguro. Chuquisaca tiene seguro, Tarija tiene el Susat y Beni tiene seguro. Hemos calculado que son 4,2 millones de personas las que no tuvieran atención médica y eso disminuye mucho más. Como la construcción es progresiva, no podemos ofrecerle a una persona hacerle una cirugía de corazón abierto en el Hospital de Clínicas, que no tiene las condiciones, eso es ilógico, pero tampoco podemos negarle que el hospital pueda realizar una apendicectomía, un procedimiento básico.

Sin embargo, en Sucre no tienen oncología pediátrica y los niños con cáncer mueren o son trasladados a otras regiones. En Tarija tampoco hay especialidades para atender el cáncer o enfermedades de cardiología, aunque sí se pueden tratar resfríos.

La entiendo. Lo primero que hay que ver es el que el SUS se construye de forma progresiva. Le vas dando atención médica de forma progresiva, en la medida en que también vas mejorando tus capacidades. Usted dice que no hay oncología en Tarija, pero tenemos el Instituto Oncológico que está con un 90% de avance y que se entrega en agosto de esta gestión y que va a dar un tratamiento integral del cáncer. Por otro lado, las estructuras tienen que ver con una red de hospitales de acuerdo a su capacidad resolutiva. Si yo no tengo capacidad, hay que pensar cuáles son los hospitales a los cuales se puede transferir a esos pacientes y que no tengan que pagar por ese servicio. Se tiene que tener una red de referencia.

Tomando en cuenta la aplicación progresiva, en el primer año ¿a cuánto por ciento de las prestaciones o a cuánto por ciento de la población se llegará?

Llegamos a toda la población que en este momento no tiene ningún tipo de atención médica. En el caso de Chuquisaca, por ejemplo, tienen. Los que no tienen sí acceden.

Entonces, ¿la gente de las regiones que ya tienen seguro no van a tener que ir a adscribirse?

Los que no tienen sus seguros, sí. Vamos a compartir con ellos su base de datos. Con eso ya tenemos una base poblacional. Hay gente que no está inscrita, esa gente tiene la posibilidad de acudir a un establecimiento de salud o a las ferias, donde vamos a inscribir. Pero, todos (los del seguro regional o los del seguro único) reciben el mismo tipo de atención.

Estaba explicando la progresividad.

La progresividad quiere decir que vamos a ir implementando con base en la capacidad resolutiva. En Pando (por ejemplo) tenemos un hospital de segundo nivel, en este momento, tenemos que darle a la población lo que ese hospital puede brindarle, aunque en mayo vamos a tener un hospital de tercer nivel. Con base en eso son 1.200 prestaciones, hemos agrupado por productos, son 700 productos, aproximadamente. Pero también encaramos la progresividad en el tema de infraestructura y de equipamiento. En los hospitales vamos a ir encarando mejoras de forma progresiva. Los directores de los hospitales nos han dicho que lo primero que necesitan es mejorar emergencias, quirófanos y terapia intensiva, que es lo que más colapsa en un hospital, más allá de las camas. Eso es lo que estamos garantizando en estos primeros seis meses, luego se encararán las diferentes áreas. Cuando transcurran los cinco años tenemos que tener el plan de hospitales concluido, con 49 hospitales nuevos en todo el país, entre segundo, tercero y cuarto nivel. Y, además, tenemos que tener los hospitales actuales remodelados, con buena capacidad resolutiva. Para entonces se dará toda la atención en cuanto a prestaciones, se podrá atender cualquier enfermedad, hasta la más rara, como síndrome de Ebenhausen, que existe uno en cada un millón. Ahí tienen que confluir los dos (aspectos), la mejora en la capacidad resolutiva como establecimiento y también la totalidad de las prestaciones. Pero, de qué sirve el hospital lindo, hermoso, que tenga los medicamentos de última generación si no hay el recurso humano. Este año vamos a dotar aproximadamente 8.200 ítems para trabajadores en salud, un aporte que normalmente se daba en un promedio de 1.500. De esta manera, en cinco años vamos a tener infraestructura, equipamiento, recurso humano y totalidad de prestaciones.

Hemos visto imágenes muy elocuentes del colapso de los hospitales. ¿No cree que en los primeros meses se va a producir un mayor colapso aún?

El sistema carece de orden y eso hay que reconocerlo y hay que ordenarlo. El 50% de las consultas en emergencias que aparentemente hacen colapsar los establecimientos públicos son patologías que deberían ser solucionadas en el primer nivel. Con la reorganización, si tengo un cuadro gripal, debo atenderme en el primer nivel y no tengo que ir a buscar al otorrinolaringólogo para que me revise, creo que eso ayuda. No le digo (que) no va a haber colapso, obviamente, toda novedad causa colapso. Es un proceso de educación, tiene que reorganizarse el sistema. Lo que va a ser básico es la referencia y la contrareferencia. Si tengo un problema que no me pueden resolver en el primer nivel, me van a referir al segundo nivel con una nota, ahí me van a resolver el problema, y me vuelven a enviar al primer nivel (para los controles). Incluso hoy en día el tema del cáncer es por etapas. El terminal no debe estar en el hospital porque es terminal, debe estar en su hogar, donde debe ir el médico a hacerle los controles; excepcionalmente (el paciente) va al hospital y vuelve.

Sin embargo, en algunos municipios pobres en las postas médicas son enfermeras o médicos generales. ¿Cuál es la situación de estos centros y cómo deberían ser equipados?

En Bolivia, lo que tenemos son establecimientos de primer nivel que se clasifican en postas, establecimientos de salud, establecimientos de salud con camas y centros integrales de salud. Lo que el sistema busca es el fortalecimiento de centros integrales de salud, con camas, que funcionen las 24 horas. En el área rural, hoy en día los establecimientos atienden todo, los que tienen seguro, los que no tienen, lo que hay que hacer es mejorar, es una competencia municipal.

Después de 13 años de Gobierno, el Presidente nos ha sorprendido diciendo que no tenía conocimiento del problema del cáncer. ¿Ustedes como funcionarios no se lo han informado?

Creo que nadie tenía claro el problema del cáncer. El crecimiento exponencial del cáncer es muy preocupante en el último tiempo y no sólo en Bolivia. Cuál es el problema, que estamos en etapas terminales del cáncer. Por eso, con el Sistema Único fortalecemos la parte preventiva y de diagnóstico temprano, de lo contrario vamos colapsar. Creo que el Presidente bajo a esa línea ha manifestado algo que en general nos preocupa, porque los datos que nosotros manejábamos eran ínfimos y hemos visto en los últimos tres años cómo el tema cáncer ha ido creciendo y hemos visto la carencia que se tiene. Ya ha salido un decreto supremo para la construcción de tres grandes unidades de radioterapia en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, además de las unidades de medicina nuclear. Creo que estamos estructurando la respuesta para el tema cáncer.

La pregunta es por qué se ha esperado tantos años, por qué no se han construido centros oncológicos con mayor anticipación. Pareciera como que es un tema olvidado.

Creo que no se ha olvidado. Cuando asumimos el gobierno teníamos primeramente que garantizar nuestra macroeconomía, es imposible encarar cualquier cosa si uno no tiene plata. La situación en salud era crítica, se tenía una política clara de privatización de la salud, de terciarizar la salud, es algo que ha tenido que requerir una inversión importante del Estado. Coincido con usted, tal vez debíamos tomar la decisión un año antes, pero no hablemos de todo el proceso. Yo entiendo que el tema cáncer es un tema que preocupa, preocupa mucho, pero si cuando asumes un gobierno tienes problemas de enfermedades básicas, de niños que se mueren con neumonía, diarrea o desnutrición, obvio, obvio, primero se soluciona esos problemas. Creo que el SUS se lanza ahora porque se han dado las condiciones necesarias para tener el respaldo y tener una política clara. El Colegio Médico indica que no hay hospitales, no hay infraestructura, pero este año que viene vamos a entregar siete hospitales de tercer nivel y cuatro hospitales de segundo nivel.

Se van a crear ítems, pero usted sabe que lo que se necesita en Bolivia son especialistas (oncólogos y físicos médicos) eso requiere un proceso de formación. ¿Qué ha hecho el Estado para formar profesionales?

En 2010 se formaban en Bolivia 350 especialistas en promedio, hoy en día se forman más de 1.000, eso muestra que el Estado ha intervenido para que se formen más especialistas. Antes todo era pagado con fondos del bolsillo del que quería especializarse, hoy en día no, le paga el Estado, le paga la Alcaldía, (pero) 1.000 no es suficiente, cierto. Tenemos un grupo de especialistas que se están formando en Cuba, estamos enviando un grupo para que se formen en Rusia para las unidades de radioterapia, las unidades de medicina nuclear. También tenemos un convenio con la empresa que construye las unidades de medicina nuclear, en la Argentina, donde se están formando nuestros físico médicos, nuestros radioterapeutas. Hay especialistas, pero hay que generarles mejores condiciones para que puedan ampliar su labor, no es solamente decirle a un profesional trabaja más, hay que darle mejores condiciones salariales y otros.

¿Podrían subir los salarios de los médicos?

Se podría subir para esas especialidades que se vea que son estratégicas y se vea que no existen en el mercado

Usted dice que se van a contratar 8.200 ítems. ¿Cuál es el déficit actual en el sistema?

No se tiene un número exacto, en lo que estamos trabajando ahora es en la reingeniería del recurso humano. Lo que se ha evidenciado es que existen especialistas en primer nivel y existen médicos generales en tercer nivel. O existen centros que funcionan seis horas, que atienden 20 pacientes, que tienen un equipo importante de recurso humano y otros que tienen una carga altísima de pacientes y que tienen deficiencia de recursos humanos. Eso muestra que hay que reorganizar el sistema. Es el trabajo que se está encarando. Además, hay una sobrecarga de personal administrativo en algunas gobernaciones, que también se tiene que ver, eso no quiere decir (que se va aplicar una) política de despido, de ninguna forma, garantizamos la estabilidad laboral. Primero, nos reorganicemos, (así, se) va a ver la brecha real, estamos conscientes que existe deficiencia y la vamos a ir encarando.

De los 49 hospitales del plan ¿cuántos han sido entregados, cuántos están por entregarse y cuántos no han sido adjudicados?

La gestión pasada se han entregado cinco, uno de tercer nivel y cuatro de segundo. Este año se van a entregar cuatro de segundo nivel y seis de tercer nivel. Para los otros el proceso se ha iniciado ya, se inicia la construcción este año. El resto de los hospitales van a ser entregados el 2020 y el 2021, incluso los institutos de cuarto nivel.

¿Qué les puede decir a a los bolivianos que prefieren migrar para atenderse en el exterior?

Dentro de nuestra población existe gente que nunca se atiende en un centro boliviano. Van a Chile, Argentina y Brasil, están en su derecho de hacerlo. O hay gente que tiene recursos y que va a un centro privado, otro porcentaje que tiene seguridad social. Pero, existe ese porcentaje que está por encima del 40% que no tiene ningún tipo de atención y nosotros queremos que reciba atención con calidad y humanizada.

¿Cómo se puede dar atención con calidad si hay ecógrafos de la Guerra del Chaco o incubadoras del 70? ¿Qué se va a hacer con el equipamiento?

No existían ecógrafos en el año 50.

¿Usted cree que los médicos están exagerando con sus denuncias?

Yo he estado en el Hospital de Clínicas, he visto la carencia, me he preocupado, no le voy a mentir, hay que hacer mucho. Pero, ves el vaso medio vacío o medio lleno. Más allá de las debilidades que tiene, ese hospital tiene potencialidades, cuando ingresé estaban operando en cuatro quirófanos, había dos que no funcionaban, había equipamiento que tenían ahí, pero que no lo estaban utilizando por falta de infraestructura. Tenían equipo moderno. Vamos a mejorar el área de quirófanos, comprar el equipo de laparoscopía, el ecógrafo antiguo vamos a comprarlo, rayos x, que sí puede ser del 50, vamos a cambiarlo. Hay que encarar, entiendo la pregunta, qué le ofrezco a la gente, con lo que tengo hay que ofrecerle (las prestaciones), con las intervenciones que vamos a hacer vamos a mejorar.

¿Usted dónde se atiende?

Yo solito me atiendo (ND: es médico), pero tengo mi seguro, soy un trabajador que aporto, tengo el seguro de la banca estatal.

¿Usted confiaría en la Caja Nacional de Salud?

Si algo tiene la Caja Nacional es recurso altamente formado, de primera.

Pero se llevan los pacientes a sus consultorios.

Ahí está, se los llevan. No solamente es en la seguridad social, también es en el público. Por qué existe esa oposición tan férrea a la aplicación del SUS, pienso que es porque se van a afectar intereses. Hoy en día hacemos cola porque nos atiendan y encima pagamos, yo digo, preferiría hacer cola, pero que me atiendan gratis siquiera y no me cobren como ahora. Creo que eso es importante. Hay grandes problemas en la seguridad social que hay que encararlos, hay un plan de mejora de la seguridad social.

Hasta corrupción.

Demasiada corrupción, tenemos los antecedentes del tema cáncer, del laboratorio de patología, todos los días existe un antecedente, pero qué podemos hacer con gente que existe ahí, pero también hay gente buena que atiende hasta 10 horas, médicos que si ha operado hoy, mañana viene a verlo a su paciente.

¿Cómo se van a encarar los temas de negligencia médica?

Preocupan mucho los casos de negligencia. Desde el niño Sebastián, el (otro) que falleció en Santa Cruz por el intestino perforado, la doble muerte en Pando, preocupan mucho. Ante todo tenemos que pensar en la gente, en el usuario, y en esa línea venimos trabajando, de mejorar de forma continua la calidad en la atención, pero muchas veces a muchos profesionales se los tilda de cosas que no se hacen, por eso creemos que tiene que haber una investigación seria. Es bueno que nos defendamos entre profesionales, pero también es bueno que seamos conscientes que si alguien comete un error, están las leyes para tomar acciones, no podemos generar defensas intransigentes. Los extremos son criticables.

¿Se va a replantear el tratamiento del Código Penal?

No, creemos que no, no se debe penalizar el acto médico. El médico nunca va a obrar en dolo, un médico siempre va a tratar de salvar la vida, puede que se equivoque en el camino, pero dolo no creo que exista en un médico.

