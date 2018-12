Naomi Campbell se muestra sin peluca

Naomi Campbell, en Miami, Florida, el pasado 5 de diciembre. GETTY IMAGES

“Desnúdate al completo”, escribe la modelo en su Instagram junto a una imagen en la que aparece sin su larga cabellera morena

Naomi Campbell ha mostrado su lado más natural en las redes sociales donde ha publicado un selfie en el que no hay rastro de su larga y lisa cabellera morena y, por el contrario, deja al descubierto su cuero cabelludo. La modelo, de 49 años, ya había confesado que en alguna ocasión utiliza pelucas, pero nunca antes había enseñado su aspecto al natural. “Desnúdate al completo”, ha escrito la top británica a sus más de seis millones de seguidores en Instagram junto a la imagen en la que se ve a la modelo en un primer plano con la cabeza repleta de trenzas de raíz que dejan escapar pequeños rizos naturales.

El año pasado, la modelo inglesa reveló que había sufrido de alopecia durante varios años. La patología, según explicó al periódico The Evening Standard, fue ocasionada debido a las extensiones, los productos para el pelo y los cambios de peinados que se realiza en la multitud de eventos a los que acude asiduamente. “Ahora cuido mucho mi cabello […] Lo vigilo mucho más que antes y hago las cosas de manera diferente”, dijo Campbell.

Un problema que parece relativamente frecuente entre las estrellas, especialmente entre las femeninas. En 2016, la actriz Keira Knightley también confesó que durante cinco años tuvo que utilizar postizos porque se le había empezado a caer el cabello debido a los tintes y otros cambios radicales. “Me he teñido el pelo de todos los colores imaginables para diferentes películas. Me fue tan mal que mi pelo, literalmente, se cayó. Así que durante los últimos cinco años he utilizado pelucas, que ha sido lo mejor que le ha pasado a mi cabello”, confesó la protagonista de Orgullo y prejuicio a la revista InStyle.

Algo parecido le ocurrió también a Ariana Grande. La cantante, que comenzó su carrera artística en el canal infantil estadounidense Nicklodeon, ha confesado que en sus conciertos casi siempre lleva el pelo recogido en una coleta alta debido a que, precisamente durante su etapa como actriz en la serie Sam & Cat se dañó el cabello de tanto teñírselo de pelirrojo, como lucía su personaje protagonista.