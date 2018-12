Paro cívico: Presidenta de DDHH denuncia que “infiltrados” buscaron generar violencia en La Paz

Antes de que se iba a instalar el mitin de las plataformas ciudadanas, en inmediaciones del TSE, un grupo de manifestantes trató de ingresar a los ambientes del Órgano Electoral en la ciudad de La Paz.



Carvajal: hay gente infiltrada en las movilizaciones que quiere generar violencia

Hoy en La Paz: Un grupo de jóvenes encapuchados ataca a policías que resguardan el TSE. Foto: APG.

La Paz, 06 de diciembre (Urgentebo).- Hay gente infiltrada que quiere generar violencia, dijo este jueves la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, al momento en el cual apaciguaba los intentos de enfrentamientos entre la Policía que resguarda los ambientes del Tribunal Supremo Electoral y las plataformas ciudadanas.

“¿Quién es el que tira algo? Eso no habíamos quedado, eso no nos ayuda a la causa. Jóvenes desde aquí hay alguien que quiere hacer provocación. Ellos (la Policía) tiene la obligación de resguardar esa casa (el TSE), aunque no estemos de acuerdo con los que están adentro, ellos (los uniformados) tiene que obedecer”, señaló.

Al momento en el que las organizaciones urbanas que defienden los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero del 2016 iban a iniciar su mitin, un grupo de jóvenes trató ingresar a los predios del TSE, ante esto los uniformados también reaccionaron y evitaron el avance de este grupo.

Este intento de toma debió durar aproximadamente 30 minutos, luego de que se calmó esta protesta, Carvajal dijo que ella llegó a un acuerdo con los efectivos de las fuerzas del orden, de permitirles a los marchistas permanecer en plaza Abaroa, mientras no se porten de manera violenta.

En tal sentido, la titular de la APDHB dijo que existen personas que quieren desvirtuar, con acciones agresivas, el verdadero sentido de las movilizaciones, el cual es el respeto a los resultados del 21F.

Urgentebo.com