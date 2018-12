Se inicia la marcha contra la reelección de Evo y el MAS sale a defender a su binomio

El oficialismo realizará hoy una caravana en la capital cruceña. Demócratas recolecta firmas para impugnar la repostulación. Mientras, plataformas quieren llegar a La Paz dos días antes de que el TSE decida si habilita o no al binomio

Carmela Delgado/Iván Paredes

Las calles y carreteras respiran el clima electoral a 11 meses de las elecciones generales. Algunas plataformas ciudadanas iniciaron ayer una marcha desde la localidad de Konani y pretenden llegar a La Paz el 6 de diciembre para instalar una vigilia en espera de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la habilitación o no del binomio oficialista. Mientras, el Movimiento Al Socialismo (MAS) saldrá a las calles en respaldo a Evo Morales y a Álvaro García.

Konani está a 150 kilómetros de la sede de Gobierno. Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), afirmó que la marcha tiene el objetivo de lograr el respeto al voto del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la población le negó a Evo Morales y a Álvaro García volver a repostularse. “La marcha cuenta con el respaldo del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y solamente pide el respeto a la democracia”, remarcó Carvajal.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, señaló que si el TSE habilita al binomio oficialista, sería el “inicio de una larga dictadura en Bolivia”.

Mientras, el Movimiento Demócrata Social inició ayer el “firmazo” en todo el país para que la ciudadanía pueda impugnar la postulación de Morales y de García.

Desde la plaza 24 de Septiembre, en la capital cruceña, el secretario ejecutivo departamental del MDS, Vladimir Peña, informó que los activistas del Bolivia Dice No recorrerán diferentes regiones del país para que la gente con su firma ayude a exigir al TSE que inhabilite a binomio del MAS.

Entretanto, en el segundo anillo del Cristo Redentor los sectores aglutinados a la dirección regional del MAS, a la cabeza del concejal Tito Sanjinez, se concentraron para celebrar la inscripción del binomio Evo-Álvaro y además regalaron banderas. Y para hoy está prevista una gran caravana por el segundo anillo.

El dirigente masista Lucio Vedia anunció que hoy la caravana se concentrará desde las 8.00 en el Parque Urbano.

Sobre las primarias

Sobre el tema electoral, el vicepresidente Álvaro García defendió la realización de las elecciones primarias porque, a su parecer, pondrá en evidencia a los “taxi partidos”.

“Si resulta que en enero para un partido votan 4, 10, 500 personas, acá son ‘taxi partidos’ y será aun llamado de atención para que, si quieren ser parte del sistema político, tienen cuatro, cinco años para hacer un trabajo real, no faltando dos meses para las elecciones”, resaltó García.

Al respecto, el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, Gustavo

El líder de Unidad Nacional, Doria Medina, en una entrevista con Asuntos Pendientes, también resaltó que no apoya las elecciones porque se ha demostrado que no cumplirán su función. Los nueve frentes han presentado un solo binomio, por lo que tiene sentido hacer un gran operativo para gastar $us 4 millones.

Felipe Quispe, el ‘Mallku’, cuestionó a todos, porque considera que las diferentes movilizaciones por el 21 de febrero ya “no tienen sentido” porque la inscripción de los binomios políticos con miras a las primarias del 27 de enero y a las elecciones generales de octubre de 2019 oficializaron la reelección de Evo Morales.

Fuente: eldeber.com.bo