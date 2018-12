Segundo ‘round’ de la pelea entre Madonna y Lady Gaga

Lady Gaga (izquierda) y Madonna (derecha). CORDON PRESS

La reina del pop acusa a la protagonista de ‘Ha nacido una strella’ de utilizar una frase suya para promocionarse

El mundo del pop está pendiente de sus dos máximos iconos, Madonna y Lady Gaga, que han comenzado una nueva pelea de divas. En esta ocasión, Madonna fue quien lanzó el golpe el pasado lunes al señalar en su cuenta de Instagram que la intérprete de Poker face utilizaba una frase muy característica suya para promocionarse. “Mi chica siempre hace y dice las cosas primero que nadie”, leía el mensaje replicado por la reina del pop en sus stories —el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación—, junto a un vídeo de una entrevista que la intérprete de Material girl realizó en los 80.

Sin embargo, la frase que ha generado discordia entre las artistas no es del todo igual. Lady Gaga ha dicho reiteradamente durante la gira promocional de su película Ha nacido una estrella que “puede ser que en una habitación de 100 personas, 99 no crean en ti, pero que solo es necesario una para cambiar tu vida”. Madonna, en cambio, dijo en una entrevista 30 años atrás que “si hay 100 personas en una habitación y a 99 de ellas les gusta [lo que hago], yo solo recuerdo a la persona que no le gustó”.

La diferencia se centra en el sentido de la frase. Mientras que la cita de la neoyorquina de 32 años apunta a la importancia de seguir soñando porque “solo hace falta una [persona] para cambiar tu vida”, la estadounidense de 60 años refleja más su carácter perfeccionista con la idea de que sin importar cuantas personas la admiren, siempre va a seguir trabajando por esa “única persona” que no lo hace.

Este no es el primer roce entre las cantantes. En 2011 los seguidores de la intérprete de Papa don´t preach señalaron que la canción de Lady Gaga Born this way era muy similar al tema Express yourself lanzada por Madonna en 1989. Después de la polémica, la reina del pop lanzó un dardo durante una entrevista en la cadena ABC en la que daba a entender que ella era superior a la neoyorquina. “She is reductive“, dijo entonces, que puede traducirse a “ella es inferior”.

Gaga por su parte, se refirió al altercado en su documental de Netflix Gaga: Five Foot Two. “La cuestión con Madonna y conmigo es que yo siempre la he admirado, y la seguiré admirando sin importar lo que piense de mí”, empezaba la cantante. “Pero yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo un problema, te lo digo en la cara. Sin importar cuánto respeto tenga por ella como artista, nunca voy a entender el que no se haya atrevido a mirarme a los ojos y decirme que era reductive o lo que sea. Decir que soy un pedazo de mierda a través de los medios es como pasarme una nota en la escuela a través de un amigo”. añadió.

Un año antes, en 2016, fue Lady Gaga quien habló sobre la reina del pop en la radio Beats 1 con el dj Zane Lowe, cuando rechazó la idea de que la compararan con Madonna por tener historias similares. “Ella y yo somos muy diferentes. No nos compararía en absoluto”, declaró entonces. “No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no estoy simplemente ensayando para hacer un show“.