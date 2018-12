Tarija: Comunarios de Rumicancha exigen a la Gobernación cancelar pagos atrasados por construcción de una presa

La comunaria de Rumicancha, Yola Arce, ha manifestado que los comunarios de su zona se encuentran en emergencia debido a que la Gobernación no ha cancelado el monto que se debe a los trabajadores que realizan la presa en Sella Rumicancha

Asimismo, han decidido realizar un bloqueo en la zona exigiendo que se pague el monto que debe la Gobernación, por lo que no se levantará dicha medida hasta que se cumpla su petición, ya que los comunarios se encuentran perjudicados.

“Donde yo vivo ya no hay nada, yo estoy al medio de todo y ya no me puedo movilizar por el lugar debido a los trabajos que están realizando, por otro lado, quiero indicar que han venido representantes de una institución a poner precio a los terrenos, sin embargo, los mismos no alcanzan para nada”, ha remarcado.

Así también ha señalado que se exige el resarcimiento de las hectáreas que la Gobernación está utilizando para la construcción de dicha presa la cual rondaría las 80 hectáreas, debido a que muchas familias se estarían quedando sin hogar.

“Somos alrededor de 31 familias que se encuentran en emergencia por este motivo, por lo que vamos a esperar a que nos paguen para levantar el bloqueo, caso contrario continuaremos con nuestras medidas de presión”, ha finalizado.