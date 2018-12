Temen que lucha por el 21-F genere campaña violenta

La resolución del TSE obliga a los sectores movilizados a definir una estrategia. Para analistas, las protestas requieren de un plan articulado por un frente común

Rafael Veliz

Un paso por delante. La ‘jugada’ de habilitar al binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera, concretada a través de la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un día antes del arribo de los sectores sociales movilizados por el Plan Sicurí, provocó un estallido de inconformidad expresado en el paro cívico del pasado jueves, en siete de nueve ciudades capitales, pero que paulatinamente comienza a desmovilizarse. Las plataformas, cívicos, trabajadores e indígenas siguen en apronte de protesta, pero reconocen que requieren una nueva estrategia que les permita devolver este golpe al oficialismo, ya sea a través de las calles o en las urnas.

Las festividades de fin de año, las expectativas de un segundo aguinaldo por parte de algunos sectores y la precariedad laboral de otra parte que vive del ‘día a día’, hacen que la indignación de los defensores del 21-F se vea obligada a contenerse y se canalice en vigilias, huelgas y movilizaciones permanentes. Sin embargo, para analistas y actores del oficialismo y la oposición, este malestar puede retornar como un bumerán en 2019, en época de campaña, con discursos encendidos que pueden generar violencia en una sociedad polarizada.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, manifestó, tras determinar el plazo de 72 horas para que el TSE revierta la habilitación, que “no están dadas las condiciones para un paro indefinido”, por lo que de mantenerse el binomio oficialista ingresarán en una huelga de hambre para presionar al Gobierno, pero también para ‘reflexionar’ a la sociedad.

Vladimir Machicado, activista del Plan Sicurí, explica que por la época optaron por replegarse para hacer vigilias en los tribunales departamentales. “Hay que ser realistas, no lograremos movilizaciones en diciembre”, expresó.

Añadió que los ‘amagos’ de pelea en el TSE se debieron a provocaciones de la Policía e infiltrados del MAS, que buscan violencia para deslegitimarlos.

Estas acusaciones corren en ambos lados. El presidente Evo Morales calificó a los sectores de violentos y racistas, y ordenó investigar la muerte de una mujer en Riberalta (Beni), tras caer al piso en una discusión en contra del paro. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, atribuyó la muerte “a los del 21-F”.

Consultado, el activista beniano Harold Torrico coincidió en que se realice una investigación para esclarecer esta muerte, pero recordó que “si se respetara el voto” tampoco habría paros.

Líderes políticos

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, aliado de Carlos Mesa en la alianza Comunidad Ciudadana, consideró que la decisión del TSE, de desconocer el voto ciudadano, genera confrontación. Adelantó que van a analizar si corresponde hacer una movilización sostenida o van a entrar de lleno a la campaña electoral.

Para el senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz, la protesta deberá ser ‘permanente’, por lo que están recolectando firmas para la campaña Yo Impugno, que presentarán este martes 11 ante el TSE.

“No se resolverá en un día, es una resistencia que hay que continuar haciéndola, más allá de que pase esta semana, hay que seguir con las protestas, además de las acciones legales internacionales que correspondan”, dijo.

Para el exvicepresidente y candidato a la Presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, se debe combinar las vigilias y huelgas de hambre con movilizaciones en la calle. Dijo que esta semana van a combinar acciones con las decisiones del Comité Cívico.

Hacer un frente común

El sociólogo Renzo Abruzzese indicó que un paro indefinido, u otras medidas radicales, no serán posibles si las fuerzas sociales y políticas no forman un frente común. “Con los hechos queda claro que la violencia forma parte del proceso. No va a ser posible una reconquista democrática si no hay consensos entre el poder y la sociedad civil”, indicó.

En un escenario de polarización, ve que las fuerzas políticas opositoras deben formar alianzas más allá de lo electoral.

Para el politólogo Marcelo Arequipa, da la impresión de que el Gobierno busca un escenario que enfrente a su base social con los sectores movilizados, porque considera que el MAS puede cohesionarse y consolidar un voto duro apelando a la unidad.

Aseguró que lo mismo ocurre con la oposición, en particular con los ‘mesistas’. “Del lado de los mesistas también se espera que haya confrontación para salir a acusar de polarización violenta al Gobierno”, dijo.

El politólogo Romano Paz considera que la lucha será de largo aliento. Para los defensores del 21-F proyecta dos escenarios: la calle y el espacio virtual, que es un universo en expansión para indiferentes u opositores. Para el analista sociopolítico Fernando García Yapur, la decisión del Tribunal dio por cerrada la defensa del 21-F y ve difícil que se revierta. “Diciembre será un proceso de ‘transición’ y en enero se retomará esta consigna, que formará parte de las campañas”, expresó.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón cree que si bien puede bajar el nivel de conflictividad por fin de año, el rechazo puede igualar al de la movilización que logró abrogar el Código Penal, pero en este caso sería la declinación de candidaturas. El otro escenario que vislumbra es la derrota del MAS en las urnas.

Tal como se plantea el tablero político, las protestas se moverán en torno a debilitar al binomio oficialista, aunque, advierten los analistas, se debe controlar la tensión social.

EN EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ALERTAN UN CLIMA DE DIVISIÓN EN EL PAÍSEn vísperas de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, denunció un clima creciente de división en el país por la falta del respeto a los DDHH.

“La Apdhb fue testigo de un retroceso de los DDHH que afecta directamente a la población, generando un descontento. Sea por la falta de acceso a derechos fundamentales, se ha ido promoviendo un clima de división que pretende dejar de lado a sectores vulnerables”, expresó Carvajal.

Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los DDHH, por lo que la Apdhb junto a la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) darán un informe y reconocerán a las personas que trabajan en esta temática.

Las ceremonias se realizarán en dos ciudades: en Santa Cruz, en el Círculo de Amigos (calle Independencia N.º 264), a las 8:30, y en La Paz, en la sede la Apdhb (av. 6 de Agosto N.º 548), a las 10:00.

Fuente: eldeber.com.bo