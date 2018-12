Tensión y movilizaciones al filo de que se decida el futuro electoral del binomio Evo-Álvaro

Una convocatoria a paro en ocho departamentos del país, tres marchas, una vigilia y mucha tensión anteceden las horas precedentes a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decida si habilita o no la cuarta repostulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.

El MAS inscribió al binomio el 28 de noviembre amparado en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) basado en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, luego de que el referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) rechazara esta posibilidad y ratificara la vigencia del artículo 168 que limita la repostulación a sólo un período continuo.

Los sectores que demandan el respeto a esa votación, en la que 2.682.517 (51,3%) bolivianos rechazaron la repostulación para el binomio oficialista, instalaron a las 06.00 de este lunes una vigilia en puertas del TSE, que debe tomar la espinosa determinación hasta el sábado 8 de este mes.

La marcha que partió de Konani y que se dirige a La Paz

Hasta este mismo lugar planean llegar el jueves tres marchas que este fin de semana partieron desde Konani, Chulumani y Chaparina. La primera es la más numerosa y sus organizadores calculan que son como 300 personas movilizadas, que este domingo llegaron hasta Patacamaya y hoy partieron rumbo al Tolar, a 56 kilómetros de La Paz.

El oficialismo asegura que no llegan a 100 personas movilizadas por intereses personales. “Es una marcha sin poder de convocatoria y por intereses personales. Son 80 los que marchan de Konani (…) con seguridad los veremos luego de (candidatos a) diputados y senadores. Usan esa marcha como palestra para ganar protagonismo y que los partidos de la oposición los tomen en cuenta para las candidaturas”, afirmó este lunes el presidente del Senado, Milton Barón (MAS).

El objetivo de los marchistas es sumarse a la vigilia que comenzó esta madrugada en el frontis del TSE y acompañar el paro convocado para el jueves 6. Los movilizados incluso barajan la posibilidad de instalar una huelga de hambre.

“Vamos a realizar una resistencia férrea y directa, esto será una presión para que el TSE no habilite al presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera”, informó al portal Urgente.bo el activista Beto Astorga, represéntate del colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible (OIP).

El paro, que no encontró la convocatoria que esperaban sus promotores en Pando, pero sí en las otras capitales, se prepara con mayor fuerza en Santa Cruz, donde este fin de semana el Comité Cívico recibió a distintos sectores que anunciaron que se sumarán a la medida de defensa del 21F y llamaron a una “movilización pacífica”.

Los cívicos recibieron, por ejemplo, a los representantes de la Federación de Fraternidades Cruceñas, quienes confirmaron su participación en el paro del jueves argumentando que su decisión responde a la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar que se respete el voto como insumo pilar fundamental de la democracia.

“Decirle al pueblo cruceño que todos debemos parar el 6 en defensa de nuestros derechos y nuestra libertad. Convocamos a un paro pacífico, que cada quien esté haciendo ese día lo que tenga que hacer en la defensa de sus derechos”, señaló a su turno el presidente de los cívicos, Fernándo Cuellar.

Candidatos a las primarias y los comicios generales también se pronunciaron en respaldo a las medidas que reclaman la inhabilitación del binomio oficialista. Es el caso del expresidente y candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, quien señaló que “es importante apoyar este paro cívico nacional, ya que se está exigiendo la defensa de la democracia, la defensa del voto del pueblo que le dijo no a Evo Morales”.

El candidato a la presidencia por el MNR también se pronunció con un mensaje en su cuenta en Twitter. “Los pies de los marchistas soportan la voluntad de los bolivianos q creemos en el respeto al voto y a la Democracia” (Sic), escribió y acompañó el texto con una fotografía de marchistas por el 21F.

El mensaje que publicóp el candidato del MNR en su cuenta en Twitter.

En el otro frente, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) deshaució el efecto que puedan tener estas medidas de presión sobre el TSE y reiteró su defensa de la legalidad de la repostulación indefinida autorizada por el fallo del TCP.

“No se ha violado en ningún momento la Constitución Política. Como diputados creemos que estamos en el marco de lo correcto, creemos que esta marcha tiene el objetivo político de algunas plataformas de activistas de la derecha que solo quieren perjudicar el gobierno”, afirmó en declaraciones a la red PAT el presidente de la Brigada Partamentaria de Potosí, Pablo Berrios (MAS).

“Los comités cívicos se han vuelto la vanguardia de la derecha…simplemente son la vanguardia de la derecha”, dijo en referencia al paro cívico convocado para el jueves 6.

En la misma línea, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, restó importancia al paro, consideró que la protesta es alentada por sectores minoritarios y advirtió que “solo perjudicará a la población”.

“Estas plataformas, que son un puñado de partidos políticos del viejo neoliberalismo de la derecha, que están dando sus últimos pataleos, van a querer inflar esta movilización”, coincidió la ministra de Culturas, Wilma Alanoca.

El MAS considera que el resultado del referéndum del 21F, donde 2.546. 135 (48,7%) bolivianos votaron a favor de una nueva repostulación para Morales y Linera, fue además influenciado por las noticias falsas en torno el caso de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales que cumple una condena a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

Los cívicos cruceños llaman a la ciudadanía a sumarse al paro con videos publicados en sus redes sociales. Uno de ellos argumenta: “Para que no se pierda la democracia, para que no se pierda nuestro voto, para que no se pierda nuestra Constitución, para que no se pierdan nuestros derechos, para que no se pierda nuestra esperanza, por eso paramos este 6 de diciembre”.

Captura de uno de los videos con los que los cívicos cruceños convocan al paro del 6 de diciembre

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz