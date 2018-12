Página Siete Digital / La Paz

Hoy por la mañana un obrero fue filmado trabajando en una torre de la línea Naranja del Teleférico, cuando éste se encontraba en pleno funcionamiento. El hecho no dejó de llamar la atención de quienes se encontraban cerca de la ex Estación Central, pues surgió la pregunta de si no era peligroso hacer este trabajo mientras las cabinas se encontraban en movimiento.

Fuente: www.paginasiete.bo