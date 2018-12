Urenda: “No nos pueden imponer un seguro mientras no haya un acuerdo entre todos los actores”

La autoridad de salud informó que un delegado del ente departametal se encuentra en La Paz para escuchar las propuestas que tiene el Ministerio de Salud, dada la incertidumbre generada. Reiteró que debe existir consenso y condiciones para la aplicación del SUS.

Ante la disconformidad de los actores de la salud como son los galenos a través de su Colegio Médico, y el rechazo que hizo conocer el Gobierno Municipal de Santa Cruz, sobre la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, de manera enfática ratificó que no aceptarán la aplicación de este seguro mientras no exista un acuerdo entre todos los actores involucrados y no se tengan las condiciones mínimas.

“No sé de qué implementación hablan si hasta el momento no nos hemos puesto de acuerdo todo los actores que vamos a ejecutar este seguro (médicos, gobierno municipal, trabajadores). No podemos recibir instrucciones de una inscripción a un sistema que todavía no funciona y no sabemos cómo va a funcionar”, señaló la autoridad al indicar que sólo hay promesas y nada concreto por escrito, de ahí la incertidumbre generada.

Informó que por una cuestión de responsabilidad, el gerente del Hospital San Juan de Dios y quien será el encargado del SEDES, Marcelo Ruiz, está en la ciudad de La Paz para reunirse con representantes del Ministerio de Salud y estar al tanto de la planificación que tienen para la aplicación del SUS.

Insistió en la dotación de personal, equipamiento, fortalecimiento de las áreas de emergencia y terapia, estabilidad laboral, y mayor presupuesto, como condiciones mínimas para dar viabilidad al seguro. “Pedimos que haya una buena planificación para que se les pueda dar a los ciudadanos un servicio eficiente, con calidad”, remarcó.

