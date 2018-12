Vicencia Apaza decide “perseguir en moto” el acoso y la violencia política

Vicencia Apaza, conceja del municipio de San Pedro de Curahuara (La Paz). | Observatorio de Paridad Democrática





Vicencia Apaza, de 43 años, cumple la función de concejal en el Movimiento Por la Soberanía (MPS) del municipio de San Pedro de Curahuara, del departamento de La Paz.

Vicencia, se convirtió en una hábil conductora de motocicleta, que surca los paisajes del altiplano paceño para “persiguir” a la camioneta que transporta a los demás concejales, cuando éstos -según ella- arbitrariamente deciden sesionar en lugares alejados con el fin de evitar su presencia.

La autoridad denuncia que es víctima de acoso político por parte de sus colegas debido a que denunció un hecho irregular en su municipio.

La concejal, explicó que en 2016 junto a junto a su colega Zaida Mery Choque (MAS), presentaron una denuncia penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles, heladoras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.

Denuncia que los acusados de corrupción salieron de la detención domiciliaria para cobrar represalias por la denuncia y que la directiva suele llevar las sesiones a otro sector del municipio y ellas, al no enterarse, no pueden llegar a tiempo.

Ante estos obstáculos, decidió no quedarse atrás. Vicencia contrató a alguien para que le ayude a trasladarse a los distintos lugares donde se encontraban los concejales, pero con el tiempo representó un costo elevado para su presupuesto.

“Entonces, por eso es que yo he tenido que comprar mi motito de Patacamaya, cero kilómetros. No será de buena marca, pero compré”, relató Vicencia a Página Siete “La necesidad me ha obligado para alcanzarles”, añade.

La concejal manifestó que ya agotó todas las instancias de denuncia y ahora sólo le quedan los medios de comunicación.

El Observatorio de Paridad Democrática informó que la denuncia de Vicencia fue remitida al Ministerio Público.

Los Tiempos Digital