Vienen 3 elecciones en los próximos 16 meses

Dos comicios pueden terminar en segunda vuelta. Hasta marzo de 2020 habrá elecciones presidenciales, subnacionales y primarias, que son las más cercanas

Tres elecciones se acercan para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) las pueda administrar. Dos justas pueden acabar en segunda vuelta. Los partidos políticos ingresan al ruedo plebiscitario con dudas sobre el padrón biométrico. El experto en temas electorales Paúl Antonio Coca enumera los procesos electorales que se avecinan: las elecciones primarias, el 27 de enero de 2019; los comicios generales, en octubre del siguiente año; y las justas subnacionales, que serán en marzo de 2020. Estos dos últimos procesos pueden terminar en segunda vuelta, lo que ampliaría a cinco los comicios durante los próximos 16 meses.

“Se vienen cinco procesos electorales, en caso de que dos terminen con segundas vueltas. Para estos procesos, que serán en los próximos 16 meses, el padrón electoral debe estar totalmente saneado y sin observaciones”, detalla Coca. El experto señala que la población tiene un grado de desconfianza en el padrón debido a la última problemática por la inscripción ilegal de militantes en registros de partidos políticos. Anahí Zeballos no demoró en entregar su certificado de no militancia. Tiene 21 años y se sorprendió cuando apareció en los registros del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido del gobernador de La Paz, Félix Patzi. La versión “Hay desconfianza por lo vulnerable que puede ser el padrón electoral. Yo nunca hice política, no tengo militancia y ahora aparezco como militante.

Dicen que es una jugada ilegal de los partidos, pero creo que también el tribunal electoral debería cruzar datos para evitar estos problemas”, cuestiona Anahí, quien hizo su trámite en la ciudad de La Paz. Roberto Pareja atravesó el mismo problema. Tiene 23 años y perdió, dice, casi toda una ma- ñana para eliminar su registro de militancia, algo que él nunca avaló.

“Por estas cosas es que la población desconfía del padrón electoral y del trabajo del TSE”, reprocha el universitario. El diputado opositor Gonzalo Barrientos lamenta que el TSE administre los siguientes procesos electorales con un padrón cuestionado. “No puede ser que la población desconfíe del registro y aun así se vaya a elecciones sin que pase nada”, reprocha. El vocal Antonio Costas pide calma a la población y promete que el padrón es “altamente confiable” para encarar los siguientes procesos eleccionarios. “No hay duda de que el padrón es muy confiable”, detalla.

Fuente: eldeber.com.bo