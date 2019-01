La segunda vida de la viuda de Pablo Escobar

El periodista, Carlos Valverde, manifiesta que las primarias son votaciones y no elecciones ya que no sirvieron para elegir nada, “el presidente Morales quiso gobernar a punta de plebiscitos y no le dio resultado, perdió todos los plebiscitos que convocó, desde el 21 de febrero, después llamó por segunda vez la elección judicial, ya había perdido la primera, la segunda fue más contundente y finalmente esta.” Señaló.

“Al presidente le hicieron un traje a su medida, y desde que se aprobaron las elecciones primarias ahí en el Parlamento hasta ahora el presidente adelgazó, entonces le quedó grande el traje y comenzó a quejarse” manifestó Valverde.

Además aseguró que la presidente del Tribunal Supremo Electoral ya no le sirve al presidente Morales, por lo que empezará a despedir a algunas personas de este órgano.

Fuente: Unitel