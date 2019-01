“5.000 tropas para Colombia”, el mensaje en libreta de Bolton que genera polémica

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, tenía escrito en su cuaderno “5.000 tropas a Colombia” durante la rueda de prensa en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En una ampliación de fotografías tomadas por diversos medios de comunicación durante la rueda de prensa se aprecian dos inscripciones en el cuaderno de Bolton: la primera reza “Afganistán, bienvenidas las negociaciones” de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice “5.000 tropas a Colombia”.

Esta es la fotografía de la agencia AP que ha levantado la polémica

