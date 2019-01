A la par de las Primarias; colectivos hicieron un sufragio simbólico en las plazas

Desde el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) se informó que un juez electoral debe dirimir si hubo transgresiones a la ley por esta actividad.

El sufragio simbólico que realizaron algunos activistas. Foto: APG.





Como lo habían anticipado, colectivos ciudadanos llevaron adelante hoy en diferentes plazas de la ciudad de La Paz un “sufragio simbólico” para preguntar a la gente si está de acuerdo con las postulaciones de Evo Morales y Álvaro García Linera.

El sufragio simbólico se realizó, por ejemplo, en la plaza Abaroa, frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se instaló un ánfora y se procedió con el voto de la gente que quería participar de la iniciativa en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Entre los manifestantes se encontraba el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, quien denunció que producto de esta actividad funcionarios del TSE los amedrentaron y pidieron levantar la medida.

“Es un amedrentamiento del TSE, no es una mesa electoral paralela como pretenden acusarnos, esto es un espacio de pronunciamiento espontáneo de la población para que den su criterio sobre las primarias. Obviamente no hay papeletas o delegados, no hay nada que sea igual a un recinto electoral”, explicó Albarracín.

Esto ocurrió cerca a las 11:00 de la mañana, cuando un funcionario del Órgano Electoral junto a efectivos policiales se aproximó a la mesa de sufragio simbólico y expuso el reglamento donde indica las restricciones durante las Elecciones Primarias. El funcionario les dijo que “no podían realizar ninguna manifestación durante la jornada de acuerdo a esa normativa”.

“Es un abuso, nos vino a notificar, nosotros no estamos infringiendo nada, no estamos dentro de un recinto electoral, ni estamos alrededor de un recinto electoral”, indicó una de las activistas, Ana Viscarra.

De acuerdo con la Ley de Régimen Electoral se prohíbe cualquier movilización en un recinto electoral o dentro de las cuatro cuadras a la redonda de los centros de votación.

En conferencia de prensa, los vocales del TSE indicaron que un juez electoral definirá cómo proceder en este caso, puesto que les llamó la atención la actividad que se realizaba frente a su institución.

“En todo proceso electoral existen prohibiciones, los que incurran están sujetos a ciertas sanciones. Todo depende del hecho, la denuncia que pueda generarse o la actuación de oficio”, explicó el vocal Idelfonso Mamani.

Página Siete Digital / La Paz