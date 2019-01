Adiós Chimuelo, pero el niño chileno tiene otras 26 mascotas

Renato Barrera, el dueño del periquito, invita al cuidado del ambiente y de los animales.







Por: Laura Álvarez 11 de enero 2019 , 05:17 p.m.

Un video publicado en Facebook el 7 de enero, que muestra el entierro de un perico llamado Chimuelo, le ha dado la vuelta al mundo. Todo gracias a un hecho inesperado. Renato Barrera, un chileno de 13 años, perdió a su mascota, al parecer, por un infarto.

Santiago, su hermano menor –de ocho años– decidió grabar el entierro, que comenzó con unas palabras de Renato:



“Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro Señor se lo ha llevado”.

Este video debe ser lo mejor que he visto en mi vida. Parte 1 pic.twitter.com/SSKdU17tvj — José Ignacio (@Joselgnacio) January 7, 2019

Y comenzó a cavar un pequeño hueco con ayuda de una pala, mientras cantaba –según le contó a EL TIEMPO vía telefónica– de manera improvisada: Ave María, don Cristo, lleva al Chimuelo a su lugar. Chimuelo, ya estás en paz.

Terminó de cavar el hueco y puso al perico en el espacio que había cavado. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Cleo, una perrita de raza weimaraner que su familia había adoptado dos meses atrás, se metió al periquito a la boca. Renato, desesperado, gritaba: “¡Suelta a mi Chimuelo, no te voy a dejar respirar hasta que abras la boca!”. Renato logró recuperar al pajarito de las fauces de Cleo y finalmente lo enterró, mientras seguía cantando.

Tiene otras 26 mascotas

Pero más allá de un video viral, divertido y cruel a la vez, existen un niño y una familia enamorada de los animales.



Renato se ha criado en el campo y actualmente vive en una parcela en San Javier de Loncomilla, una comuna del centro de Chile donde vive junto a su familia y 26 mascotas más. Su lista consta de seis perros, cuatro cotorras australianas, dos aves ninfas, un loro inseparable, un hurón, nueve ratones de laboratorio, una tortuga, un caballo y un erizo que le regaló Jorge Guzmán, secretario regional ministerial, tras ver el video. Es tal su amor por los animales que afirma, con plena seguridad, que quiere estudiar veterinaria.

Renato Barrera junto a su caballo en su casa ubicada en San Javier de Loncomilla, Chile. F

Renato cuenta que conoció a Chimuelo en una tienda de mascotas cuando tenía dos meses. Lo vio tan chiquito e indefenso que decidió comprarlo. El periquito –le advirtieron en el establecimiento– nació con una deformidad genética que impidió que le creciera una de sus alas, por lo que nunca pudo volar.



Tras conocer esta dificultad, Renato decidió ponerle Chimuelo: el nombre del pequeño dragón de la película Entrenando a tu dragón, que tampoco podía volar. Renato puso a Chimuelo en una jaula grande y lo soltaba regularmente dentro de la casa. Compartió con él un año y medio.



Gonzalo, su padre, asegura que desde muy pequeños les ha hablado a sus hijos sobre el ciclo natural de los animales, y les recuerda que suele ser más corto que el de los seres humanos. Por eso, la muerte de Chimuelo no fue tan dolorosa.

Chimuelo acompañó a Renato durante año y medio. Nunca pudo volar.t

Renato cuenta que toda la ceremonia fue espontánea y que no tenían planeado grabar el video. Lo compartieron por un grupo familiar y de ahí se filtró a Facebook.



El apoyo de la gente lo sorprendió desde el primer momento. En Twitter, el primer video de Chimuelo que empezó a circular alcanzó, después de cuatro días, cerca de tres millones de reproducciones, más de 100.000 ‘Me gusta’ y más de 40.000 retuits.

​

Además, el hashtag #AdiósChimuelo fue tendencia en Twitter no solo en Chile, también en otros países de América Latina como Perú, México y Colombia. Incluso, la cantante chilena Valeria Cox interpretó la canción al periquito, y el reconocido cantante Bad Bunny compartió un tuit que decía ‘RIP Chimuelo’, o descansa en paz Chimuelo, junto a una carita triste.

Las redes sociales de Renato también tuvieron un gran auge. En tres días, su Instagram (renato_barreraperic) pasó de tener 320 seguidores a 167.000. “Estoy feliz, me han apoyado mucho. En mis redes quiero dejar un mensaje de cuidar el ambiente, cuidar a los animales, respetarlos, pues son seres vivos que sienten como nosotros”, afirma Renato.



Chimuelo era un periquito común o cotorra australiana, como también se le conoce por ser endémico de este país. Es el ave de jaula más popular del mundo, y como animal de compañía solo es superado en número por los perros y gatos. Mide alrededor de 19 centímetros y vive entre 5 y 10 años si está en cautiverio.Las aves como mascotas

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial tiene establecidas las especies de aves consideradas domésticas y que pueden ser tenidas en casa como animales de compañía. Entre ellas: el pato, la gallina, las aves diamante y sus diversas razas, el gorrión del Japón, el lorito de copete, el perico australiano (como Chimuelo), el ganso, las tórtolas, la paloma de Castilla, el faisán y el pavo común y real.

Loros, periquitos, guacamayas y cotorras, entre otros, son prohibidas como mascotas. Tenerlas en cautiverio tipifica un delito.

Cómo cuidar un ave dentro de una casa

Tenga una jaula grande y ábrala a las 6 de la mañana para que pueda volar por la casa; regrésela a las 6 de la tarde para que descanse. No la ponga en zonas húmedas ni frías –como en la cocina– ni cerca de la lavadora, o en un balcón, para evitar las corrientes de aire. Busque un lugar ventilado, con luz y que tenga contacto con las personas. No sature la jaula; con un comedero, uno o dos bebederos y un juguete es suficiente. Llévelo a un veterinario mínimo dos veces al año para una desparasitación y un chequeo de peso, tamaño y plumaje. Procure no darle vitaminas sin antes consultar con el veterinario y pregúntele sobre qué tipo de alimento es el recomendado.



Fuente: Camilo Hernández, veterinario experto en medicina de animales exóticos.



LAURA ÁLVAREZ

EL TIEMPO