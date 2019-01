Alumnos de la Uagrm son denunciados por cobros ilegales

Hay dos acusados de estafa agravada y otro aprehendido por las supuestas víctimas. También existe un funcionario involucrado

Beatriz Ávalos

Dos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) han sido acusados de estafa agravada en la justicia ordinaria, pues sacaban dinero a postulantes a la Prueba de Suficiencia Académica (PSA), con la promesa de hacerlos incluir en la lista de admitidos.

Según el jefe del Departamento Legal de la Uagrm, Freddy Pérez, estos jóvenes fueron hallados en flagrancia recibiendo $us 600 y $us 500 de una persona, y $us 100 como anticipo de otra persona.

Investigaciones preliminares indican que no es la primera vez que estos jóvenes cometen estafa, pero nadie los denunció.

En su declaración, uno de los aprehendidos dijo que ellos solo eran los cobradores, trabajo por el cual les pagaban $us 50, y que lo hacían por órdenes de un funcionario de la ‘U’ (cuyo nombre lleva las siglas I.Y.C.), que es parte del Tribunal de Justicia Universitaria. Sin embargo, Pérez aclaró que I.Y.C. fue elegido en la anterior gestión como miembro suplente del tribunal, pero que nunca ejerció el cargo. “Queremos aclarar que el Tribunal de Justicia Universitaria no está comprometido con este hecho que se investiga”, subrayó.

Pérez indicó que si se demuestra la culpabilidad de estos alumnos, pueden ser expulsados de la Uagrm, incluso del sistema universitario. También se investiga al funcionario. Ayer también se conoció de otro caso de estafa de un sujeto que a cambio de dinero ofrecía cupos en la Uagrm. Se trata de Rodrigo V.C., que está aprehendido y que habría estafado a 40 personas. Una funcionaria estaría involucrada en el caso.

