Angélica Sosa pide al Gobierno nacional fortalecer la Salud Gratuita 308

La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, se refirió al SUS y al Seguro Municipal de Salud Gratuito, aseguró que el Municipio prestará su base de datos para el SUS pero señala que ellos deben atender el 3er nivel, aclarando que en Santa Cruz de la Sierra los ciudadanos serán atendidos con el seguro Municipal.

Además recalcó que es necesario que el Gobierno nacional fortalezca la Salud Gratuita 308 que obedece a la autonomía del municipio, “que no se nos sigan sacando los recursos, 200 millones van hace 5 años para el pago del 3er nivel, no es correcto hacerle eso a la población cuando hay tanta necesidad pedimos que ésta situación no siga pasando en Santa Cruz” añadió Sosa.

Fuente: Unitel