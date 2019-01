Ante críticas, Tezanos Pinto dice que no se aferra al cargo de Defensor del Pueblo

Legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en cuestionar que el defensor del Pueblo, David Tezano Pinto, haya utilizado la Defensoría para hablar de sus problemas de pareja

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, en el programa Todo A Pulmón Foto: Todo A Pulmón/Facebook





“Yo no me aferro a ningún cargo”. Así respondió el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, ante los cuestionamientos desde la oposición y el oficialismo por ventilar sus problemas conyugales desde oficinas de la Defensoría.

Durante una entrevista con la red Cadena A defendió la decisión de hablar de sus problemas personales en una conferencia porque su esposa pretendía afectar la imagen de la Defensoría del Pueblo.

“No importa, pase lo que pase, si hay personas que pidan mi renuncia, yo no me aferro a ningún cargo. Yo fui albañil, abogado independiente, no necesito estar en la Defensoría para tener nada, no tengo nada, no tengo bienes. Si tengo que renunciar tiene que ser por el conducto legal, que acudan a las instancias por ley”, afirmó.

Según el Defensor, su pareja tendría la intención de denunciarlo como persona violenta en venganza a una infidelidad. Afirmó en una conferencia dictada desde sus oficinas que esas acusaciones dañan la institucionalidad de la Defensoría, además de su nombre como abogado penalista y padre de familia.

Kary A. y Tezanos Pinto se casaron en mayo de 2018. En octubre, del mismo año, el Defensor del Pueblo comunicó la separación de mutuo acuerdo de su pareja y descartó que haya existido violencia intrafamiliar en su relación.

“Estoy aclarando plenamente que se está defendiendo la imagen, la integridad y la credibilidad del Defensor del Pueblo. David Tezanos como un hombre infiel a nadie le interesa, pero como un hombre violento es muy preocupante, y eso lo que salí a aclarar. Estoy defendiendo la imagen del Defensor ante estas amenazas”, insistió.

El expresidente y candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que lo hecho por Tezanos Pinto “ha producido la debacle de la Defensoría del Pueblo”.

Los presidentes de Diputados, Víctor Borda, y del Senado, Adriana Salvatierra, lo conminaron a cumplir con sus funciones.

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz

Nota relacionada: Tezanos ventila sus líos sentimentales y denuncia que su esposa lo chantajea por celos