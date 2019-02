Aprehenden a tres hombres por presunta violación grupal en La Paz

Los vecinos de la zona del bosquecillo de Pura Pura encontraron desnuda a la víctima y reportaron el hecho a la Policía.

La Policía aprehendió a tres hombres acusados de violar a una joven de 17 años en el bosquecillo de Pura Pura, en la ciudad de La Paz, a donde la víctima, según la denuncia del caso, fue a festejar su cumpleaños.

Hasta el momento se conoce que la joven fue al bosquecillo con sus amigas y cuando se estaba retirando del lugar fue interceptada por varios hombres y sometida a la violación sexual.

“Me han jalado y me han metido a la fuerza a un cuarto, después me han quitado mi celular y mis 20 bolivianos, luego dos de ellos me han quitado mi polera, mi brasier y todo, y después así desnuda me han botado”, relató la joven.

Los vecinos de la zona encontraron desnuda a la víctima y reportaron el hecho a la Policía. Al llegar a la zona, los efectivos de la institución del orden vistieron a la joven y ejecutaron un operativo de rastrillaje por todo el sector.

Los policías lograron arrestar a 10 varones y luego de una valoración preliminar, se determinó liberar a siete y tres quedaron aprehendidos.

“Se hizo el desfile identificativo donde la víctima pudo identificar a tres de los sujetos. En este momento ellos se encuentran en calidad de aprehendidos”, confirmó Karina Figueroa, directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz.

La víctima fue valorada por un médico forense, quien estableció seis días de impedimento.

Macario Mamani, abogado de los tres sindicados, aseguró que “no existe ningún indicio” que determine la posible autoría de sus defendidos.

Agregó que los aprehendidos son bebedores consuetudinarios y ayer, cuando se realizó el operativo policial, ellos sólo estaban en una carpa protegiéndose de la lluvia.

Mencionó que la víctima en su declaración incurrió en contradicciones y con ello se pone en duda que sus defendidos hayan participado en el hecho.

Los tres sindicados están en celdas policiales y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

El 14 de diciembre de 2018 se denunció un primer caso de violación grupal en la ciudad de Santa Cruz y en el hecho fueron involucrados cinco jóvenes, que eran amigos de la víctima de 18 años.

En la primera semana de enero, se conoció de manera pública de otro caso de violación grupal, registrado en una población perteneciente al municipio de Mineros, y nuevamente los involucrados (tres) eran amigos de la víctima.

Fuente: paginasiete.bo