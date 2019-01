Apuntes sobre el Gabinete Ministerial

Jorge Roberto Marquez Meruvia

El nuevo gabinete ministerial para la gestión 2019 del presidente Evo Morales tiene retos y desafíos los cuales deben sortear sin dificultades, debido a que nos encontramos en un año electoral. Observamos, el regreso de autoridades a cargos importantes, ratificaciones y nuevas incorporaciones. A continuación, mencionaremos a los ministros que se verán obligados a ser los más sobresalientes del flamante gabinete.

El regreso de Juan Ramón Quintana al Ministerio de la Presidencia, nos muestra que es un gran operador político y uno de los de línea dura dentro el MAS. Puede considerárselo como un revolucionario y posiblemente vaya a capitanear la campaña electoral. Quintana tiene un liderazgo fuerte y no es dubitativo cuando va tras un objetivo. Desde presidencia podrá tener control y mucho margen de acción en el territorio nacional.

Luis Arce Catacora vuelve a tomar las riendas de la cartera de economía, desde la cual tendrá como retos: el demostrar la sustentabilidad del modelo social comunitario productivo en un año crítico para la economía; entre los desafíos, compartirá la responsabilidad con Luis Alberto Sánchez, de Hidrocarburos, las negociaciones sobre un nuevo contrato de gas al Brasil. Ambos tendrán que trabajar contra el tiempo y tener todo previsto para mayo. Independientemente, de las megareservas de gas anunciadas, Bolivia puede quedarse sin mercados. El megacampo Libra y Vaca Muerta en Brasil y Argentina respectivamente serán la gran competencia para el sector de hidrocarburos boliviano. En caso de que vayamos a sufrir un escenario negativo, no sería descabellado ver a Chile como un potencial comprador. Esto último, demostraría que el modelo económico no es exitoso y que en 13 años de gestión no modificamos el sector exportador de materias primas tan común en 194 años de vida republicana.

La otrora presidente de la Cámara Baja y Alta, Gabriela Montaño tiene una responsabilidad muy difícil al ocupar el Ministerio de Salud. El trabajo que tendrá que desempeñar no será nada sencillo, ya no goza de un apabullante rodillo parlamentario para imponer los deseos gubernamentales, entre ellos el Seguro Universal de Salud, que será el primer escollo que tendrá que sortear. No lo tiene nada fácil, el Colegio Médico desde el año pasado tiene como demostrar de manera técnica la imposibilidad de ser viable el SUS. Es posible que Carlos Romero (Gobierno), nuevamente será el encargado de llegar a buen puerto una negociación con el sector de los galenos.

Nélida Sifuentes será la encargada de Desarrollo Productivo, ella según dio a conocer a varios medios de información se encuentra preparada para el cargo y para trabajar en serio, ya que sus funciones en el Senado los calificó de suaves. Seguramente, por la facilidad de funciones es que ahora la Cámara Alta es presidida por Adriana Salvatierra. Para los parlamentarios oficialistas el trabajo en ambas cámaras es similar a un paseo por el bosque.

José Manuel Canelas será el encargado de que la relación de la prensa y el gobierno deje de ser turbulenta. El nuevo ministro de Comunicación es hábil de palabra y un interesante cortesano, es carismático y diplomático. Parece el hombre indicado para el cargo.

Para concluir, Milton Gómez regresa al Ministerio de Trabajo y tendrá un trabajo complicado con diversos sectores sindicales y la jubilación obligatoria; no podemos olvidar que el mejor posicionado en el gabinete es el ministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta.

El presidente Evo Morales no solamente debe confiar en su nuevo gabinete, sino también, debe tener fe en cada uno de sus ministros, ya que estamos en periodo electoral y es tiempo de milagros. También, es un tiempo de pugnas internas por el poder y el gabinete es un ejemplo de esto último.



Jorge Roberto Marquez Meruvia es Politólogo, Director de Gaceta Hoy