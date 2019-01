Ausentismo derrotó al MAS de Evo

Ausentismo derrotó al MAS

Las elecciones primarias para la consolidación de las candidaturas de binomios con proyección a la generales de octubre próximo sorprendió con el ausentismo de la militancia oficialista que alcanzó solo el 36.54 % del total de su padrón, que se traduce en 362.119 votos emitidos de los 991.092 habilitados



MUCHAS MESAS DE SUFRAGIO PERMANECIERON VACÍAS POR VARIAS HORAS.

ALGUNOS DELEGADOS DE MESA DEL PARTIDO OFICIALISTA OPTARON POR UNA SIESTA.

EL RECHAZO A LA REPOSTULACIÓN OFICIALISTA DENTRO SU MILITANCIA, TAMBIÉN SE EXPRESÓ EN MOFAS EN LA BOLETA DE SUFRAGIO.

En reiteradas oportunidades, tanto dirigentes como autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron que a estas elecciones primarias asistirían a las urnas más de un millón de militantes, para votar por la candidatura del binomio presidencial Evo Morales y Álvaro García Linera.

Sin embargo, el ausentismo hizo presa del MAS cuya participación no superó el 50 % de los militantes del partido oficialista. El vicepresidente Álvaro García Linera después de emitir su voto, ayer por la mañana, dijo que abrigaba la esperanza de que más del 70 % de partidarios sufragarían y ratificarían su candidatura junto a la de Evo Morales.

Al respecto, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, señaló que el vicepresidente pecó por manifestar sus expectativas en sentido de esperar una militante participación superior al 70 %, apuntó.

Sostuvo que haciendo un análisis más sosegado y comparado, no se va a encontrar ningún ejercicio de primarias donde haya una votación que alcance el 80, 70 por ciento.

Para los opositores estos resultados del oficialismo no es más que un “catastrófico fracaso” porque tuvieron todo el aparato estatal, la mayoría de los municipios y gobernaciones durante estos trece años, manifestó el senador y candidato opositor de la alianza “Bolivia dice No”, Edwin Rodríguez.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que el 70 % de su militancia “le dijo No a Evo Morales, no pudo legitimarse ni ante sus votantes. Nuestra decisión de no votar, fue seguida por el 95, 95 % de nuestros inscritos, gracias por esa decisión”, escribió en su cuenta de Twitter.

La información proporcionada por la presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, sobre los resultados de las elecciones primarias de alcance nacional, hasta las 23 horas alcanzó al 85 % de cómputo rápido, es decir, con la transmisión rápida y segura de actas, que utiliza la entidad electoral para sacar resultados.

Los datos para las organizaciones políticas que convocaron a su militancia a no asistir a los recintos, abstenerse de votar, tuvo un relativo resultado, las alianzas de “Bolivia dice No”, al momento del último informe oficial obtuvo 16 mil votos válidos; Comunidad Ciudadana (CC) 4 mil votos válidos

El Frente Para la Victoria (FPV) 843 votos válidos; Movimiento nacionalista Revolucionario (MNR) 3.077 votos válidos; Movimiento Tercer Sistema (MTS) 3.802 votos válidos; Partido Nacional Boliviano (Panbol) 1.670 votos válidos; Partido Demócrata Cristiano (PDC) 613 votos válidos y unión Cívica Solidaridad (UCS) 1.075 votos válidos, según datos del TSE.

El Diario / La Paz