Autogolpe para Evo: Más del 63% de los masistas no votó y 10% de sus militantes sufragó blanco o nulo

63% de los masistas no votó y 10% de sus militantes sufragó blanco o nulo

Votación de militantes del MAS. | LOS TIEMPOS

Activistas muestran un ánfora de votación simbólica contra las primarias, en La Paz. | APG

La anunciada “paliza” o “waska” que anunció el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones primarias no se concretó, pues sólo el 36% de los militantes del partido gobernante asistió a sufragar para legitimar el binomio y el 10%, cerca de 40 mil seguidores, votó nulo o blanco, según el resultado preliminar al 95% del conteo del sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para la oposición, este resultado es un fracaso del MAS y una muestra de que incluso los mismos militantes del partido oficialista están molestos y decepcionados de su organización política.

En tanto, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que se alcanzó un buen resultado y minimizó el ausentismo, asegurando que ningún proceso electoral primario en el mundo tiene una alta participación. Canelas fue la única autoridad del MAS que se manifestó sobre el resultado.

Horas antes, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que si menos del 50% de los militantes asistía a votar significaría algo preocupante. “Siendo fríos, calculo que con que vote entre un 50 y un 70 por ciento de nuestra militancia, yo estaría feliz. Si vota el 100 por ciento, ultra feliz. Si vota menos del 50 por ciento, me preocuparé, porque es un llamado de atención de que la estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes”, dijo al emitir su voto.

Al respecto, Canelas aseveró que el Vicepresidente “pecó al manifestar su expectativa” y que la votación alcanzada es una buena base.

En tanto, para la oposición el MAS fracasó en su intento de legitimar a su binomio “ilegal”. El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseveró que “el 70% de los masistas le dijo No a Evo Morales” y que las primarias fueron “un fiasco”.

En la misma línea, el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, aseveró que el partido de gobierno no logró su objetivo y que el resultado muestra que los mismos seguidores rechazaron al binomio oficialista.

“El MAS no logró su objetivo. El MAS fracasó. (…) El MAS tiene menos de 40% de los votos. Evo Morales ha sido deslegitimado por su propia militancia, debe renunciar a su candidatura”,

Por su parte, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, aseveró que “las primarias han fracasado” y que el MAS quiso “asustarnos mostrándonos el supuesto respaldo que tenían de sus militantes, pero al final de la jornada los únicos asustados deben ser ellos, porque Bolivia una vez más les dijo basta”.

Félix Patzi, candidato de Movimiento Tercer Sistema, dijo que “el MAS necesitaba más de 50% para legitimar su habilitación fraudulenta, pero tampoco lo logra en su militancia, porque el resto de los partidos constitucionalmente ya estaban habilitados. Lo que ahora nos toca es luchar para que los resultados del referendo de 2016 se respeten”.

Los partidos opositores habían pedido a sus militantes que no asistan a votar, mientras el MAS movió todo su aparato e incluso señaló que era obligatorio para sus militantes asistir a las urnas, con el objetivo de mostrar “la musculatura” del partido gobernante, objetivo que al final no logró, según la oposición.

Las elecciones primarias costaron al Estado 27 millones de bolivianos, gasto que fue calificado como innecesario e insulso, porque todos los partidos tenían binomios únicos y sin competencia, y con un solo voto ya estaban habilitados.

27 millones de bolivianos. Las elecciones primarias costaron 27 millones de bolivianos, 54% de ese presupuesto se usó para el MAS.

DECLARACIONES “La oposición bloquea la participación y no presenta ningún programa para debatir. Usa a sus militantes para inscribirse, pero les dicen que no voten porque no quieren que decidan”.Evo Morales. Presidente “Probado. Las primarias fueron un fiasco. Casi el 70% de los masistas le dijo NO a Evo Morales. No pudo legitimarse ni ante sus votantes”. Carlos Mesa. Candidato de Comunidad Ciudadana

8 PARTIDOS TIENEN MENOS DE 8% DE PARTICIPACIÓN

Los ocho partidos de oposición que se presentaron a las elecciones primarias no pasaron del 8% de participación de sus militantes. Sin embargo, cabe aclarar que seis de las ocho organizaciones políticas decidieron no hacer campaña e incluso pidieron a sus militantes que no asistan a votar.

El FPV, que postula a Israel Rodríguez y Faustino Challapa, obtuvo 1.602 votos, con un 5,16% de participación. El MNR, quien postula a Virginio Lema y Fernando Untoja, tuvo 4.142, es decir, un 7,10% de participación. El MTS, de Félix Patzi, logró 6.124 votos, lo que significa el 6,42% de asistencia.

En tanto, Pan Bol logró 3.040 votos, lo que significa el 3,30% de participación. PDC con 1.138 votantes alcanzó el 3,96% de asistencia. UCS con 1,661 votos y el 4,32% de participación. Según el conteo rápido del actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hasta la hora de cierre (00:30), el avance llegó al 90% .

Por otra parte, el MAS de acuerdo a la transmisión segura de actas de un total de 991.092 electores habilitados, se emitieron 362.119 votos, de los cuales 324.516 fueron válidos, 14.495 en blanco que representa el 4% y 23.108 nulos que significa el 6,38%.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, dijo que la jornada fue tranquila y que no se presentaron incidentes mayores. Las misiones electorales de la OEA y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) acompañaron el proceso.

