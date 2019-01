Bolivia dice No condiciona candidatura única de oposición a que no haya líderes “mesías”

Los postulantes por Bolivia dice No sostienen que la decisión de que haya una candidatura única de oposición para las elecciones de 2019 depende de los líderes políticos de que no impongan, no se crean “mesías” o que no pidan cheque en blanco.

Edwin Rodríguez, candidato a la vicepresidencia señaló que siempre es posible establecer la unión de los partidos políticos de oposición, pero depende de la actitud que asuman los líderes de las fuerzas políticas.

“Depende de la voluntad de los líderes, de que no haya imposiciones, de que uno no se crea el mesías o quiera imponer todo, el que no pida cheque en blanco. Primero está Bolivia antes que el caudillo”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que está claro que de acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hay un partido de gobierno que tiene más de 900.000 militantes y uno de la oposición que tiene más de 300.000 militantes.

“Yo no veo más opciones de quién es la verdadera fuerza”, sostuvo al ser consultado si podrían desistir de la candidatura para apoyar la postulación de Carlos Mesa que se perfila como uno de los favoritos en las encuestas de diferentes medios de comunicación.

Por su parte, Oscar Ortiz señaló que no van a parar en la campaña de cara a las elecciones de octubre de 2019 “si nos metimos a estas elecciones es para buscar la victoria”, comentó.

Ortiz, informó que no obligarán a su militancia a votar el 27 de enero en las elecciones primarias, solo pretenden tener un mínimo de asistencia para cumplir el requisito que exige para participar en los comicios de 2019.

“Vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las primarias, vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el mero trámite formal”, declaró Ortiz.

Bolivia dice No inició hoy su campaña electoral hacia las elecciones nacionales de octubre de 2019, con una actividad denominada “Conversando con Oscar Ortiz”, en esta oportunidad con jóvenes de la ciudad de La Paz.