Britania bajo la niebla

La UE sigue con atención el caos político británico y supedita la prórroga del Brexit a un acuerdo entre los conservadores de May y los laboristas liderados por el ultra Jeremy Corbyn, que es un euroecéptico desde siempre pero que sabe que toda la base de su partido está a favor de llamar a un nuevo referéndum que acabe con toda esta incertidumbre y recoloque a las islas en la alianza con el resto de Europa. El líder de la oposición especula con un llamado anticipado a elecciones en las que tiene la esperanza de llegar a ocupar el sillón de May en Downing Street. Una jugada que, de todos modos, no llevaría a ninguna solución sobre el Brexit porque Corbyn tendría que resolver el mismo dilema que tiene hoy la premier: en lírica de The Clash, “Should stay or should I go“. No puede plantear permanecer sólo dentro de la unión aduanera con la UE, porque le impediría negociar por su cuenta tratados de libre comercio con otros países y tendría que aceptar la misma legislación que rige ahora y que no controla. Tampoco puede proponer seguir en el mercado único europeo, porque eso implicaría aceptar la libre circulación de personas y le impediría prohibir la entrada de inmigrantes o recuperar el control de las fronteras.