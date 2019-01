«Cada niño es un ser único y con creatividad aprenderá de él mismo “quién es”»

El autor de «¡Juguemos a sentir!» reflexiona sobre el aprendizaje que tienen los menores hoy en día

Carles Bayod, autor de «¡Juguemos a sentir!», analiza en esta obra el cambio que debería sufrir el sistema educativo en España para conseguir que los alumnos sintiesen y pensasen a partes iguales.

— ¿Pensar o sentir? No deberían separarse. Si piensas demasiado y te olvidas de sentir, posiblemente te conviertas en un déspota sin empatía, una persona en involución. Si, por el contrario, sientes demasiado y no piensas, te puedes volver en un sentimentaloide encerrado en miedos y deseos que no aportan soluciones, solo quejas y lamentos.

— ¿Uniría ambos conceptos? Con la Sensología propongo una teoría unitaria equilibrada, que queda plasmada en este libro. Es como la gran división que hubo sobre la naturaleza de la luz. Unos eran partidarios que eran ondas y, los otros, que eran corpúsculos. Al final descubrieron que eran ambas cosas a la vez y se confeccionó la teoría unitaria.

— ¿Qué opina del sistema educativo actual en España? ¿Se aplica esta teoría unitaria? Hace muchos años que lucho por introducir cambios en la educación para que se equilibren las dos partes del cerebro del niño: la que piensa y la que siente.

— ¿Qué opinión le merecen las técnicas pedagógicas utilizadas? En la enseñanza actual, el niño y la niña están a medio gas. En la escuela se transmiten conocimientos y también hay una cierta educación en valores (muy distinta según sea la tendencia de los legisladores). Pero, ¿nos preocupamos verdaderamente del desarrollo personal del niño? ¿De saber quién es? ¿De desarrollarlo según cada uno es? Este tipo de educación solo es posible cuando se desarrolla al niño en totalidad. En lo que «piensa» y en lo que «siente».

— ¿A qué se refiere cuando habla de Sensología? La Sensología es la ciencia de las sensaciones no verbalizables. Al no ser verbalizable, solo puede aplicarse de forma práctica, solo puede sentirse y expresarse. Las sensaciones de todo lo que vivimos, pensamos y sentimos no pueden explicarse pues describiríamos la receta de cocina. Si aprendemos a sentirlas, fijarlas y expresarlas, tendremos una suculenta comida. Es la descripción de la vivencia tipo cerebro izquierdo y la expresión de la totalidad de la vivencia tipo cerebro derecho.

— ¿En qué enriquece a los niños estimular su creatividad?Hace falta mucha creatividad para que el niño aprenda de él mismo «quién es» y sea capaz de descubrir su ser único para saber caminar por la vida dando respuestas en las que reconocerse.

— ¿Por qué cree que la sociedad ha dejado en segundo plano la parte derecha de su cerebro, la que siente? Para conseguir dominar y controlar a una población. El desarrollo del cerebro que siente o «Inteligencia Sensológica» da al individuo las herramientas necesarias para que venza en el intento de ser sí mismo.

— Una persona que piensa y siente… Es una persona que ha aprendido a crearse, a sentirse, a sentir a los demás (empatizar), a sentir su entorno, a sentir las asignaturas de la escuela o su profesión si es adulto, a sentir el arte y la estética (que lo enfrenta a si mismo continuamente) y a fijar todas las sensaciones, contemplarlas, cambiarlas si son patológicas y dar rienda suelta a su creatividad y a su vida.

— ¿Qué ha aprendido de su experiencia como pedagogo?Como pedagogo he aprendido que al niño hay que desarrollarlo en totalidad y sin influencias doctrinales de ningún tipo. Cada niño es un ser único y tiene que descubrir, por él mismo, quién es y ser creativo para poder elegir cómo quiere que sea su vida.

Fuente: www.abc.es