Capturan a delincuentes que asaltaron a un periodista en Potosí

El hecho se registró esta mañana, cuando el comunicador se dirigía a su trabajo. Los dos detenidos fueron identificados mediante cámaras de seguridad

ABI

El Comando Departamental de la Policía de Potosí (FELCC) capturó en tiempo récord a dos personas que asaltaron al periodista Juan José Toro, de 50 años de edad, cuando se dirigía a su fuente laboral, radio Kollasuyo, el 31 de diciembre de 2018.

“A horas 20:30 del lunes 31 de diciembre de 2018, ante la recepción de denuncia del delito de robo agravado que sufrió el ciudadano Juan José Toro Montoya de 50 años de edad, el personal del Comando Departamental de Policía de Potosí procedió al arresto de dos personas de sexo masculino que de acuerdo al muestrario fotográfico y posterior haberlos reconocido, llegarían a ser los presuntos autores de dicho delito”, indica un informe de la FELCC de Potosí.

Las dos personas arrestadas son: Luis Pablo Q. M. de 18 años y Elías O. Q. de 21 años de edad, quienes se encuentran en dependencias policiales, mientras el caso es investigado.

Según el informe policial, al promediar las 05:30 del lunes, Toro se dirigía a su fuente laboral, quien al encontrarse en la calle Cobija, se percató que lo perseguían dos personas y al tratar de escapar de estos, lo agarraron, lo golpearon y sustrajeron la suma de 620 bolivianos, a la altura de la Iglesia “Santo Domingo”.

Al respecto, Toro en su cuenta de Facebook, aclaró, a raíz de algunas publicaciones en redes sociales, que lo que le ocurrió, no lo “vinculó” a razones laborales.

“No vinculé el hecho a mi trabajo ni mucho menos me victimicé. Podía caminar así que llegué hasta la radio a cumplir con lo anunciado: hice el anuario 2018 pero antes reporté lo que me había ocurrido”, señaló.

El periodista dijo que lo ocurrido le recordó que en el pasado también sufrió atentados, en la casa de sus padres donde se registró una explosión de dinamita y años después, ocurrió lo mismo en la puerta del diario El Potosí.

En ambos casos, señaló que la Policía no encontró pistas y quedaron en la impunidad.

“Eso me dejó la sensación de que, cuando yo era el denunciante, la Policía no se movilizaba. Debido a ello, dije públicamente, a través de los micrófonos de la radio, que no denunciaría el caso porque estaba seguro que no llegaría a nada, pero mientras realizaba el anuario recibí llamadas de la gente, entre ellos el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, quien me dijo que estaba instruyendo que se investigue el caso”, indicó.

Su colega, Edgar Dávila, quien también lo llamó, le dio cuenta de que en la calle Cobija, donde fue asaltado, existen cámaras de seguridad, para investigar el caso y por eso valdría la pena sentar la denuncia.

Cuando Toro formalizó la denuncia, la Policía instruyó que se revise todas las cámaras de seguridad de la calle Cobija y adyacentes, y a raíz de ese trabajo se logró identificar a los autores del hecho delictivo que sufrió.

Fuente: eldeber.com.bo