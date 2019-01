Cardozo dice que prefiere quedarse en el Tigre y no salir a Colombia

El jugador tarijeño explicó que sus planes es salir campeón con el aurinegro y ser protagonista en Copa Libertadores. Renovó contrato y en el futuro analizará si sale a jugar fuera del país.

El volante de The Strongest, Rudy Cardozo, desechó la oferta del club Deportivo Cali de Colombia para continuar en filas atigradas con la premisa de lograr el título del Apertura y ser protagonista en Copa Libertadores.

“Llegó una oferta de Colombia pero yo estoy contento y feliz, me siento en familia y todavía no pensé en salir fuera del país. La verdad es que me siento tranquilo en el Tigre”, manifestó Cardozo a los distintos medios de comunicación.

Fuentes cercanas a la dirigencia aurinegra, afirmaron a Diez.bo que se hizo todas las gestiones para que Cardozo salga del país, pero al final la oferta del club colombiano no convenció y se optó porque continué en filas atigradas.

Cardozo, renovó contrato con el Tigre por un año y el técnico Pablo Escobar lo tiene en sus planes. Sobre los trabajos de la pretemporada, el tarijeño afirmó que se siente bien y espera que inicie de una vez el torneo local.

“Todos estamos trabajando de la mejor manera, sabemos que debemos poner todo de nosotros para que más adelante se vean los resultados“, finalizó.

Fuente: diez.bo