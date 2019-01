Carlos Mesa acepta que deben mejorar e incluir más a las mujeres

Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Bolivia, señaló que eligió a Gustavo Pedraza y no a una mujer por la comunión de ideas y confianza que tenía con él, ya habían trabajado juntos cuando Mesa fue presidente, Pedraza fue Ministro de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial, aseguró que su intención no fue buscar un hombre, sino a alguien con ciertas características que las vio bien reflejadas en él.

Mesa aceptó que no se está haciendo caso a la demanda ciudadana, en cuanto a dar más espacio a las mujeres en la política, “creo que uno debe ser autocrítico, (…) no elegimos a una mujer y eso fue un error” señaló Mesa luego de que la presentadora le consultara por una foto que él mismo había publicado al concluir el encuentro entre comités cívicos, Conade y organizaciones políticas, en la cual se ven 25 hombres y sólo una mujer.

El ex presidente y ahora candidato a la presidencia aclaró que no quiere que haya mujeres sólo para la foto o para “mostrarlas”, señaló que en su agrupación hay un número significativo de mujeres pero no son suficientes y aseguró que es un desafío que tiene pendiente.

Fuente: PAT, No Mentirás