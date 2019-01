Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, informó sobre la reunión del CODESA realizada el martes en la ciudad de La Paz, donde determinaron dar un plazo a las autoridades para atender sus demandas en respecto al Sistema Único de Salud.

Además asegura que no estarán trabajando de forma negligente por lo que no descartan el cierre de algunos servicios que no tienen las condiciones para su correcta atención.

Fuente: Unitel