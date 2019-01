Cómo triunfar en el trabajo, explicado por tus jefes

Foto: iStock.

Desde la importancia de establecer metas si buscas un ascenso a señalar cuándo tienes que elegir tus vacaciones. El inicio de un nuevo año de trabajo es el momento ideal para implementar nuevos comportamientos. Lo fundamental es hacer lo que has estado posponiendo, ya sabes el viejo refrán de “no dejes para mañana”, y es que no hay nada como plantear un desafío y lograrlo. 2019 puede ser el año para hacerlo.

Establece objetivos (profesionales)

Llegas del trabajo y te golpea la triste realidad: tienes que seguir adelante en tu carrera pero no sabes exactamente cómo. Bueno, al menos ya sabes que algo hay que cambiar.

Ya sea para buscar un ascenso o porque quieras planificar tus vacaciones, ponerlo por escrito debería ser siempre una máxima

Estos jefes de Seek revelan en ‘Daily Mail‘ que todo el mundo tiene un plan vago sobre cómo les gustaría que progresara su carrera, pero la clave del éxito es establecer metas concretas. Lo que ellos recomiendan es que escribas a dónde te gustaría llegar y -más importante- cuándo.

Planifica tus vacaciones

Tan importante como establecer metas de trabajo viables es tener vacaciones planificadas y tiempo libre. Todos sabemos la importancia de un equilibrio entre la vida laboral y la vida saludable, y ¿qué mejor motivación existe que unas vacaciones soleadas o un tiempo con tus seres queridos? No por pasarte el día a punto de la extenuación, como los japoneses ‘karoshi’, significa que vayas a ser más productivo. Se trata de trabajar de manera más inteligente, y eso significa tomar descansos regulares para recargarse.

Y, por tanto, come y reduce tiempos

Tus compañeros van a comer y a tomarse un café, pero tú no tienes tiempo. En tu contrato laboral dice que a las seis tienes que apagar el monitor y marcharte a casa pero hace mucho tiempo que has olvidado cómo era la luz del sol y salir a tu hora. Basta. Las pausas no son solo para las grandes fiestas, son para todos los días. Y hay una razón por la que la ley los proporciona: el tiempo regular lejos de tu mesa es crucial para tu salud mental y física. Ve a comer con tus compañeros, anda.

Si es posible, intenta cumplir con un máximo de 38 horas de trabajo por semana. Trabajar horas extras todo el tiempo puede acarrearte problemas de salud a la larga, e igual ya ni siquiera recuerdas la cara de tus familiares y amigos.Todo el mundo necesita tiempo, asegúrate de tener el tuyo.

Aprende y sé consciente de tus logros

A veces puedes lograr grandes cosas pero estar demasiado ocupado para celebrarlas, o las celebras en el momento y luego los olvidas rápidamente a medida que se acumulan las responsabilidades. Por eso es importante tomarse un momento no solo para celebrar, sino también para realizar un seguimiento de los logros durante todo el año. Una buena idea es agregarlos a tu currículum vitae.

Intenta cumplir con un máximo de 38 horas a la semana pero no te excedas y respeta los momentos de descanso y las comidas

Aprender cosas nuevas también debe ser una máxima. Vivimos en un mundo en el que hay que reciclarse continuamente, por lo tanto, haz un esfuerzo por mantenerte actualizado sobre el software o asistir a charlas en su biblioteca local o incluso inscribirte en una clase de algo que siempre quisiste aprender, ya sea programación, chino o encaje de bolillos. Mientras estés aprendiendo, estás creciendo. Las clases también pueden ser una gran oportunidad para establecer contactos y expandir tu círculo social, señalan los SEO de Seek.

Y… ayuda a los demás

Sacar tiempo regularmente de tu horario para ayudar a otros puede ser extremadamente gratificante, señalan. Puede ser algo tan simple como servir comida en un comedor social o utilizar una habilidad específica, como ayudar a una organización benéfica con sus esfuerzos de recaudación de fondos. Muchos lugares de trabajo también ofrecen tiempo libre pagado para el voluntariado, así que consulta a tu departamento de recursos humanos.

Fuente: elconfidencial.com