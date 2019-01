Conoce la historia de un triatlonista boliviano en Colombia

Un atleta nacional vivió uno de sus mayores sueños en Colombia. Ahora su siguiente meta es participar en la triatlón de Gwangju en Corea del Sur.

El atleta beniano, Javier Alpire, a sus 48 años, llegó a cumplir un sueño en el IM 70.3 de Cartagena (Colombia) en días pasados. Conocido como ‘Papil’o Alpire el trinitario llegó a la meta en una difícil competencia que duró más de ocho horas. Participaron más de 2.000 personas. Su próximo objetivo será el Gwangju 2019 a disputarse en Corea del Sur.

¿Cómo te sientes luego de la participación en el IM 70?3 Cartagena?

Me siento como un verdadero Iroman (hombre de acero) aunque en realidad todavía soy ‘medio hombre de acero’ (sonríe), porque lo que hice fue un medio Ironman o un IM 70.3. Es un gran hito en mi vida haber cumplido este gran reto. Estoy muy feliz y orgulloso al conseguir un tiempo mucho mejor del que yo esperaba. Los atletas de experiencia me dicen que logré un “tiempazo” para ser mi primera vez; “sos un duro”, me manifiestan en Colombia.

Eres el primer beniano en participar en un IM ¿Qué puedes mencionar sobre este momento de tu vida?

Este fue un premio extra; la verdad que no tenía idea de este hecho y me enteré porque, la gente de mi club de Bolivia, TRIMAX me lo hizo saber y me llenó de satisfacción porque soy un amante de mi tierra: Trinidad y del Beni.

No cabe mi corazón, en el pecho, por este hecho. Muchas veces representé a mi tierra en campeonatos nacionales y eso para mí siempre ha sido un gran honor; esto de ser el primer trinitario y beniano en completar un Iroman 70.3 es un regalo mutuo que yo le hago a mi tierra, y mi tierra me da a mí, por haberme parido en su seno.

¿En qué consiste el reto IM 70.3?

Para un atleta boliviano o para cualquiera del mundo es otro nivel de competencia, es la consagración o ascenso a un nivel superior de deportista. El reto es inmenso y consiste en completar las distancias en tiempos estipulados, solo imagínense estar más de 8 horas compitiendo y en ciertos tiempos, es decir, más de una jornada laboral dedicada a cumplir el reto de nadar 1.9 km (1.2 millas), andar en bicicleta 90 km (56 millas) y correr 21 km (13.1 millas).

¿Cuál fue la prueba más dura?

Depende de cada deportista y de cuál disciplina sea la de menos esfuerzo para él; por ejemplo, yo al ser nadador, lo más fácil es la natación y lo más duro es la bicicleta. Sin embargo, considero que quien sea aventajado en el ciclismo tiene todas las de ganar porque en la bicicleta es donde se invierte la mayor cantidad de tiempo y kilómetros.

El récord mundial de Kristian Blummenfelt es de 3h 29min 4 seg. e invirtió 21:36 min (10%) para la natación, 1:56:52 (57%) para el ciclismo, y 1:06:58 (33%) para la carrera, lo que significa que casi el 60% de la competencia está en la bicicleta, lo que no significa que el ciclismo define la competencia, si no el atletismo. Dos buenos deportistas irán prácticamente pegados o con muy poca diferencia durante todo el recorrido y quien tenga mayores restos y corra mejor es el que gana.

¿En qué nivel te encuentras actualmente?

Soy principiante, el IM 70.3 de Cartagena fue el primer Ironman de mi vida, un gran desafío porque ha sido mi 4to Triatlón. Para llegar a este evento participé en dos súper Sprint: el departamental de Triatlón de Santa Cruz (2017), campeonato Nacional de Triatlón (2017) y este año el Sprint de Triatlón de Bogotá; de esa manera, puedo decir, salté directo al Iroman 70.3, cuando lo normal es ir paso a paso y con mayor fogueo competitivo. Nunca corrí ninguna prueba oficial de 10 km corriendo, menos una media maratón; antes del Ironman debí hacer por lo menos un triatlón olímpico y media maratón. Lo bueno es que tengo mucho por aprender y mejorar.

¿Qué consejo puedes dar a los triatlonistas bolivianos que participan por primera vez?

El triatlón en Bolivia es relativamente nuevo, todavía hay mucho por desarrollar, está en sus inicios y se proyecta con grandes expectativas de crecer porque tiene gente de temple. El consejo es que se inicien en este exigente pero hermoso deporte y acepten el reto de un día completar un Iroman.

En Cartagena no estuve solo, participó un grupo de bolivianos, de dos o tres clubes diferentes, que se presentamos como un mismo equipo a competir; fuimos dignos representantes de nuestro país, llegamos todos. El equipo de bolivianos en Cartagena estuvo conformado por Juan Manuel Arias y sus hijas María René y Fernanda, Gerónimo Hinderer, Herlan Ruilowa, Pablo Paniagua y mi persona, Javier ‘Papilo’ Alpire.

¿Hay otro IM para ‘Papilo’ Alpire?

Esto recién empieza para mí; por supuesto que habrá otros Ironman para ‘Papilo’ Alpire, todavía no hice mi plan anual 2019 pero seguro que el Cartagena lo repito, es algo insólito porque uno paga para sufrir (sonríe) y paga caro. Las inscripciones están entre $us 350 y 400, a eso se adiciona los pasajes, hoteles y transporte de la bicicleta, entre otros gastos.

Mientras uno está compitiendo, nos preguntamos íntimamente… ¿Para qué me meto a esto, soy tonto o qué? Podría estar en casa, descansando tranquilo, sin sufrir, etc, etc, pero al cruzar la meta y recibir tu medalla, ya estás pensando en volver a repetir la experiencia.

Fue tan emocionante este hito en mi vida, que he tomado la decisión de hacer un Full Iroman 140.6 (3.8km nadando, 180 km en bicicleta y una maratón completa, 42.195 km corriendo).

¿Cuáles son tus metas?

Hacer un plan de competencia para el 2019. Participar de mi primer Campeonato Mundial de Natación para el cual ya poseo las marcas mínimas conseguidas en Colombia, país en el que resido y en el cual estoy federado, lo que me habilita competir en el mundial de Corea del Sur. Otra competencia es correr la media maratón de Bogotá y repetir el IM 70.3 de Cartagena 2019.

