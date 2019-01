Contra viento y marea

José Luis Bolívar Aparicio

Me imagino que el objetivo, simplemente era el de hacer una toma de apoyo, puesto que, en aquel entonces, no se estilaban ese tipo de noticias en vivo, pero la escena que logró captar el camarógrafo de canal 7 en esa oportunidad, se me quedó grabada para siempre en la mente y cada vez que la recuerdo, me llena de tristeza.

En más de una oportunidad, dediqué estas líneas a la llegada al poder, a su periodo de gobierno y a las vicisitudes que atravesó don Hernán Siles Suazo al asumir la conducción del Estado por segunda vez, desde el 10 de octubre de 1982; pero ahora, quisiera referirme a la forma en la que salió del mismo, que pasó de la más desastrosa posible, a la más digna y que felizmente estuvo a la altura de lo que merecía por su enorme trayectoria política.

Por eso es que esa circunstancia vivida en el salón rojo del Palacio Quemado, (venido muy a menos a costa del mamotreto que le quita el sol), es tan importante, porque me parece de cierta manera, fue el argumento más fuerte para que don Hernán haga un análisis profundo de la situación en la que se encontraba él y por ende la Nación en su integridad.

Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y Juan lechín Oquendo, formaron el triunvirato de la Revolución Nacional que comandó la más profunda transformación de Bolivia en el Siglo XX. Humanos como eran, los tres tenían grandes virtudes y defectos a la par, que poco a poco, los fueron separando al uno del otro, provocando enfados y rencores que al parecer no se curaron nunca, y por culpa de dichas broncas, cada que pudieron, se hicieron la vida imposible mutuamente, en guerras sin cuartel como la que hubo entre 1982 y 1985 entre Siles y Lechín.

Cuando “el Conejo” volvió a la silla presidencial, dio la impresión que el “Maestro” lo estaba esperando con toda la artillería lista para hacer de su existencia un infierno, y lo logró. Amparado en una crisis económica devastadora, la escasez de alimentos, la hiperinflación y el desplome de los precios de las materias primas, don Juan tuvo un caldo de cultivo para hacer lo que le venía en gana, desde paralizar al país con una huelga general indefinida de más de 60 días, hasta la toma de *Comibol, a la que entró talón, planta, punta como si se tratase del Lechingrado (así le decían a un tradicional café de la Av. Camacho, donde el maestro tertuliaba con sus amigos durante largas jornadas).

Con el sartén bien sujeto por el mango, el líder de la COB, permanentemente enviaba al Jefe de Estado, sus pliegos petitorios con exigencias como aumento salarial con escala móvil o el co gobierno para poder hacer frente a la galopante crisis y cosas por el estilo, que lógicamente eran más que imposibles de cumplir, cuando más, a sabiendas que no se trataba de un pedido necesario o que solucionaría los problemas, sino simplemente, el capricho de don Juan por hacerle la vida a cuadros a don Hernán.

Pero como suele suceder en todo este tipo de tongos políticos, a la llegada de un enorme contingente de mineros, el presidente convocó a la COB y a sus afiliados a la mesa de diálogo, para analizar qué se podía hacer, a fin de solucionar los problemas.

Fue en dicho encuentro donde la escena en cuestión tuvo su lugar. Una dama, dirigente minera que estaba muy cerca al presidente, tomó la palabra y emocionada hasta el límite, le empezó a cuestionar y fustigar al mandatario, sobre todo por el desabastecimiento de la canasta básica. Alterada por completo, levantó una olla de aluminio de importante tamaño y la que comenzó a zarandear y golpear con una cuchara de palo, mientras le decía de todo al presidente con epítetos totalmente fuera de lugar y a poco estuvo de lanzarle la olla a un hombre que parecía haber sido sorprendido en su buena fe y que no atinaba a reaccionar. La minera perdió el control, e hizo que la reunión pierda todo sentido y razón de ser.

La seguridad se hizo cargo, el gobernante abandonó la cita y todos quedaron absolutamente desubicados por lo que pasó y hasta don Juan se dio cuenta que había estirado la pita en demasía y las cosas se le escaparon de las manos.

Después de experiencias como esa, y de todos los problemas que atravesaba el país, pero sobre todo consciente de que él ya no tenía, ni la fuerza, ni la capacidad, ni el equipo político para salir adelante, don Hernán Siles prefirió el honor de la renuncia, a la infamia de la expulsión. Cedió un año de su legítimo mandato y llamó a elecciones anticipadas para que sea otro quien lleve la nave a buen puerto, cosa que felizmente sucedió.

Y es que, en la vida, mientras se la transita, uno tiene que ser analítico de vez en cuando y saber el momento exacto para los cambios, así estos representen un dolor y hasta un martirio difíciles de superar. No se puede remar contra corriente, hacer las cosas por propia voluntad sin que a uno le importe nada lo que la familia, los amigos, el entorno, el país y hasta el mundo le griten a viva voz.

La ascensión al cargo por segunda vez de Nicolás Maduro y el profundo respaldo brindado por Evo Morales, es una verdadera afrenta al sentido común y a la población de casi todo el mundo. La mayoría de los gobiernos están desconociendo la legitimada de esta toma del poder y la situación por la que Maduro está llevando a su país al despeñadero, situación que está lindando los límites de lo verosímil como la de su inflación que está rondando los 7 ceros.

No es posible que estos dos hombres sigan empeñados en atrincherarse en el poder, creyéndose ser los únicos capaces de gobernar un país. Nadie, pero absolutamente nadie es indispensable, por algo somos mortales y por algo, nuestra vida útil es tan corta. Aun existiendo la posibilidad de que un líder sea realmente un dechado de virtudes y eficiencia, es necesario que, para darle mayor realce a su inconmensurable gestión, se someta a una auditoría para que no quede duda de tanta integridad.

Pero si los que se creen insustituibles, son dos personajes como el hijo de Chávez y el hijo de Katari, es hasta vergonzoso que tengan que echarse flores entre ellos, para poder acallar el mar de críticas que de todas partes les llueven.

Si bien el recuerdo del primer gobierno de la era democrática es muy triste, por los grandes conflictos y la devastadora crisis que lo acompañó, a don Hernán Siles, la Patria en su conjunto le ha reconocido su tesonera labor en bien de la democracia y su enorme apego a la Ley y la Constitución, razón por la cual, ha pasado a la historia como un hombre digno y honorable. Qué diferente va a ser el recuerdo que dejen atrás personajes como Morales, Maduro u Ortega.

*Es paceño, stronguista y liberal