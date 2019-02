Defensa de El Chapo insiste en que el verdadero líder del Cártel de Sinaloa es “El Mayo” Zambada

“El Mayo es hace décadas el mayor narcotraficante de México y nunca ha sido arrestado”, dijo Lichtman.

Aseguró que nunca fue el Chapo quien pagó un soborno de 100 millones de dólares al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, como dijo el ex narco colombiano Alex Cifuentes, ex mano derecha del capo, sino Mayo.