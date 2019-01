Denuncian que presunto asesino de familia boliviana intentó robar número de cuenta bancaria

Mañana se realizará un pequeño velorio en Brasil y se prevé que los cuerpos lleguen al país el próximo lunes.

La familia Condori Morante se fue a Brasil hace 23 años.





Pastor Condori, hermano de Jesús Reynaldo Condori que fue encontrado descuartizado en Brasil junto a su esposa e hijo, denunció ayer que el asesino de la familia le envió mensajes por redes sociales haciéndose pasar por Jesús para obtener la contraseña de una cuenta bancaria el pasado 2 de enero.

“Él, supuestamente mi hermano, me manda un mensaje diciendo que si yo me acordaba de su contraseña de depósito que tenía de una cuenta en el banco aquí en Brasil, yo le dije que no me acordaba su número de su cuenta, me sorprendí ese rato, porque él sabe de memoria su número de su cuenta del banco, pero hace tiempo ya cerró su cuenta y no tenía más cuenta por eso me sorprendí”, manifestó en un contacto con el programa Todo A Pulmón.

Condori comentó que pese a que no se veía en persona con su hermano desde hace dos años mantenía una comunicación fluida por redes sociales. Indicó que tuvieron que separarse porque Jesús debía quedarse en Brasil por un tratamiento médico debido a una cirugía por un tumor en la cabeza.

“Pensé que abrió de nuevo una cuenta en el banco en Brasil, ahí me sorprendí, como estaba operado de la cabeza, yo pensé que se olvido su número de cuenta, yo le respondí que no me acordaba nada”, señaló.

“El 2 de enero pensé que era mi hermano, pero más ese rato mi hermano ya estaba muerto, el que me mando (los mensajes) entonces era Gustavo (presunto autor de las muertes), el asesino, el primer sospechoso, Gustavo, él me estaba escribiendo de la cuenta de mi hermano”, agregó.

Los tres integrantes de la familia asesinada son Jesús Reynaldo Condori, de 39 años, Irma Morante, de 38 años y Gian Abner, de 8 años. El principal sospechoso del crimen es Gustavo V. A. cuñado de Irma, ya que según testimonios fue la última persona que se encontraba en la casa y a la que se le habría entregado al niño por parte otro familiar que lo cuidaba.

Ayer los familiares del principal sospechoso se constituyeron en las oficinas de la Policía en La Paz para pedirle que se entregue a las autoridades y explique lo que pasó en Brasil con la familia asesinada y descuartizada.

Mañana se realizará un pequeño velorio en Brasil y se prevé que los cuerpos lleguen al país el próximo lunes. La repatriación se realiza con ayuda del Consulado de Bolivia en Brasil.

Página Siete Digital / La Paz