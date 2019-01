Desacuerdo salarial pone en duda ratificación de Villegas

Han transcurrido 15 días desde que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) designó a Eduardo Villegas como nuevo técnico de la Selección Nacional; sin embargo, aún no se firmó el vínculo contractual entre la entidad federativa y el estratega cochabambino.

El director de la FBF, Rolando Aramayo, señaló ayer que el tema económico es el que sigue pendiente, por lo que las negociaciones continuarán, aunque adelantó que será el Comité Ejecutivo el que analice el mismo.

“Lo que conozco es que el presidente (César Salinas) va a poner a consideración del Comité Ejecutivo, imagino que en las próximas 48 horas porque aparentemente el profesor (Eduardo) Villegas tiene pretensiones económicas más allá de las establecidas por la FBF. Lo que conozco es que previo a su designación se conversó con el profesor Villegas, se habló de los términos económicos y él estaba de acuerdo porque obviamente hay un techo, ese es de medio millón de dólares por año, entonces de repente la pretensión del profesor Villegas va mucho más allá, con ajustes por año y no importando resultados, aparentemente el contrato debería mantenerse por cuatro años”, detalló.

Aramayo señaló que se trata de temas “delicados” y que deben ser tratados por los miembros del Ejecutivo.

Por su parte, el técnico Villegas aseguró que permanece en la ciudad de La Paz y está abierto a continuar la negociación.

El Ejecutivo define

De acuerdo a la explicación de Aramayo, si el titular federativo pone a consideración del Ejecutivo la determinación final, se debería llegar a un acuerdo final con Villegas

“En el Comité Ejecutivo nos dirán cuáles son las condiciones del profesor Villegas, y en el que seguramente estará en la antesala para poder llegar a un acuerdo que nos permita no seguir en esta indecisión”, dijo.

El director federativo fue claro al señalar que la determinación inicial es que el entrenador cochabambino comande a la Verde en la Copa América y en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, empero si las negociaciones no prosperan, podrían darse cambios obligados.

“Se tiene que alcanzar la negociación necesaria para que la determinación del Comité Ejecutivo se pueda llevar a los hechos. En el supuesto de que no se alcance un consenso, lo que me imagino es que se tendrá que tratar con otros técnicos. Esperemos que no se llegue a aquello y que sea tolerante y considerado con la situación de la FBF, porque no podemos estirar más de donde tenemos. No podríamos irresponsablemente decirle al profesor Villegas o a cualquier otro técnico, sea nacional o extranjero, que podríamos aumentar o ver la posibilidad”, explicó.

Según Aramayo, esta semana será determinante para conocer finalmente cuáles serán los detalles del contrato que vinculará al técnico con la entidad federativa, para iniciar con su trabajo de manera inmediata.

TEMAS PENDIENTES PARA ANALIZAR

El Comité Ejecutivo, que se reunirá esta semana, tiene varios temas pendientes por tratar, además del contrato con el técnico de la Selección Nacional.

“El tema de la normativa es un hecho que nos tiene preocupados, se está trabajando desde diferentes ángulos en el tema del proyecto del reglamento del estatuto, que es demasiado importante, así como el resto de la normativa”, señaló el director de la FBF, Rolando Aramayo.

Asimismo, está pendiente el tema de la adecuación de los estatutos de los miembros de la FBF al estatuto de esta entidad. Conocer sobre los avances del sistema Comet, también está en agenda.

Por otra parte, otro punto que resulta importante es el de la televisación. Según Aramayo, la respuesta de la empresa Full Play, sobre la oferta económica llegó a la FBF, sin embargo, se hará conocer primero al Comité Ejecutivo. Una vez que se conozca la respuesta, se revisará los detalles técnicos y luego se emitirá un informe final.

FBF Y FIFA VISITAN TERRENOS PARA LA CASA DE LA VERDE

REDACCIÓN CENTRAL

El coordinador de proyectos de la oficina regional de la FIFA, Javier Gonzáles, y el presidente de la FBF, César Salinas, visitaron ayer los terrenos donde podría emplazarse la Casa de la Selección, en La Paz.

De acuerdo al comunicado enviado por el equipo de prensa de la FBF, Gonzáles confirmó que la inspección de los posibles terrenos de la FBF es el trabajo preliminar de cara a este proyecto.

“Hemos revisado una documentación preliminar, hay que juntar lo pendiente, todo tiene que ser presentado al Comité de Desarrollo de la FIFA”, dijo sin mencionar donde están ubicados esos terrenos.

Según se conoció ayer, existen cuatro zonas en la ciudad de La Paz donde se podrían adquirir los predios para la construcción de la infraestructura, para las concentraciones de la Verde.

Si bien se maneja un presupuesto para la compra del terreno, el mismo no se dio a conocer. El proyecto a diseño final deberá ser elaborado en cuanto se cuente con el predio.