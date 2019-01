Desde hoy se recibe el registro para el Seguro Universal; médicos van al paro

Los médicos rechazan la implementación del nuevo seguro y han ratificado que irán al paro este jueves y viernes. El Ministerio de Salud invitó a la población a iniciar el registro desde hoy

El Colegio Médico de Bolivia ratificó el paro de actividades de 48 horas que sostendrán este jueves y viernes en rechazo a la implementación del Seguro Único de Salud (SUS) que forma parte de una apuesta del Gobierno central que ha invitado a la población a registrarse en los centros de primer nivel desde este miércoles, 2 de enero.

Los profesionales aseguran que no hay las condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos que posibiliten que esta iniciativa sea sostenible en el tiempo, además de que el presupuesto proyectado ($us 200 millones) no alcanzaría para cubrir las necesidades en salud de 6 millones de habitantes que en estos momentos no tienen cobertura.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, indicó que el paro será en todo el país y que solo habrá atención en las unidades de Emergencia en los diferentes nosocomios.

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, ratificó que este 2 de enero iniciarán las inscripciones de los beneficiarios en los centros de salud de primer nivel. Los requisitos para hacerlo son presentar el carné de identidad y una factura de luz o agua. También habrá ferias, donde se podrá registrar la gente que no cuenta con un seguro de salud.

Óscar Urenda, secretario de la Gobernación cruceña, se refiere al paro médico (EL DEBER Radio)

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, también se refirió al tema y dijo que para el 2019 está prevista la contratación de 8.000 personas entre médicos y enfermeras; asimismo la adquisición de equipos y condiciones para mejorar el servicio de salud.

