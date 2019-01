Dos ministros reconocen que no saben hablar en idioma originario

Aguilar y Rocabado.





Ministros Aguilar y Rocabado. Foto: ERBOL.





La Paz.- Los ministros de Educación, Roberto Aguilar, y de Salud, Rodolfo Rocabado, reconocieron este miércoles que no saben hablar idioma nativo.

El saber al menos una lengua nativa a nivel comunicativo es una obligación para los funcionarios públicos, de acuerdo a la Ley 269.

El ministro Aguilar, consultado sobre si sabe una lengua originario, dijo que no, sin embargo, aclaró que está en proceso formativo.

Señaló que aprenderá el aymara, que corresponde a la zona donde nació, que es el departamento de La Paz.

El ministro Rocabado, a su turno, también reconoció que no habla idioma originario. Señaló que es de origen quechua, pero evitó decir algunas palabras en esa lengua.

“Hablar, no. Pero bueno he hecho plenamente algunas cosas del quechua no por el origen que tengo quechua”, explicó.

La Ley 269 dispone que “toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad”.

Aguilar agregó que también el manejo de idioma nativo es uno de los componente en las convocatorias para maestros.

Erbol / La Paz