El abogado y su banda

Los más famosos cineastas del mundo deben estar copiando el video que muestra al abogado Jhasmani Torrico haciendo gala de sus métodos de cobranza. Todo lo que se ha visto en Hollywood carece de realismo frente a las escenas de tortura protagonizadas por este personaje que ha dejado pasmado al país. Podría suponerse que se trata de algo insólito, de un individuo excepcional, una de esas rarezas que de vez en cuando nos sorprenden y nos hacen pensar que vivimos en Afganistán, en Siria o en Somalia. Sin embargo, las primeras investigaciones revelan que no hay nada extraordinario en torno a este caso y que Torrico no ha salido de una cueva ni es producto de la generación espontánea. Los nuevos detalles nos llevan a la conclusión de que este abogado no es más que la cara más fea de la nueva justicia y de los métodos que está usando en el “proceso de cambio”. Han detenido a una jueza, a un fiscal y varios policías… y podrían haber más implicados dentro del aparato institucional plurinacional.

Fuente: eldia.com.bo