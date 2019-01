El ataque racista y homófobo que sacude a Hollywood

El actor Jussie Smollett en los BET Awards, en junio de 2017. DANNY MOLOSHOK REUTERS

Jussie Smollett, actor de la serie ‘Empire’, ha sido golpeado y rociado con lejía por dos hombres que le dijeron: “Estamos en un país MAGA [Make America Great Again]”

La homofobia y el racismo no son infrecuentes en Estados Unidos. Puede que los enfrentamientos estén más latentes y sean menos públicos, pero se han producido ejemplos en los últimos años que parecen indicar que el problema se agudiza. Hollywood, por su parte, ha intentado en la última época mantenerse alejada de este tipo de polémicas. Después de varias críticas sobre la falta de diversidad en películas y galardones, la meca del cine ha dado algunos pasos para reducir la brecha y festejar la pluralidad de sus actores. Es por eso, que el ataque homófobo y racista sufrido por Jussie Smollett, el pasado lunes, despertó un enorme repudio dentro de la industria del entretenimiento.

Según las declaraciones del propio actor, obtenidas por el portal de noticias TMZ, él se encontraba de camino a una sucursal del restaurante de sándwiches Subway, en Chicago, cuando dos hombres blancos con máscaras de esquí le gritaron: “¿Tú no eres ese negro maricón de [la serie] Empire?”. Inmediatamente después los dos hombres empezaron a golpearlo, le pusieron una soga en el cuello y le echaron lejía. Antes de marcharse, los atacantes le gritaron: “Este es una país MAGA [Make America Great Again]”, en referencia a la frase utilizada por Donald Trump durante su campaña presidencial que se traduce por Hagamos que América vuelva a ser grande. Un comunicado emitido por la Policía a los medios estadounidenses confirma los aspectos generales del ataque, pero no entra en detalles.

Un fotograma de la serie ‘Empire’, con Mariah Carey como actriz invitada. CORDON PRESS

Smollett, de 35 años, fue hospitalizado por varias contusiones y una costilla rota, pero fue dado de alta durante la mañana de este martes. Según TMZ, quien cita a ThatGrapeJuice.Net, el actor había recibido ocho días atrás una amenaza en el estudio de Fox de Chicago —donde se graba actualmente la serie—, a través de una nota escrita con letras recortadas de revistas que leía: “Vas a morir negro maricón” y la palabra “MAGA” en el sobre. Según el mismo portal de noticias, tras la amenaza Fox ofreció al actor contratar seguridad las 24 horas, pero él se negó porque consideraba que era una forma de vivir demasiado invasiva.

Las autoridades locales están investigando el incidente como un delito de odio y por el momento están buscando cámaras de seguridad que hubieran podido captar el ataque. En principio la serie, que se encuentra grabando su sexta temporada, va a continuar con el rodaje programado, pero ya han anunciado la contratación de mayor seguridad para todo su elenco.

Tras las primeras informaciones del ataque, tanto sus compañeros de reparto como otros artistas de la industria, como John Legend, Viola Davis y Shonda Rhimes, mandaron su apoyo al actor en las redes sociales. “Somos mejores que esto. Estados Unidos es mejor que esto. Empieza en casa…tenemos que amarnos unos a otros sin importar nuestra orientación sexual, porque así mostraremos que somos un frente unido y que ningún maldito racista puede venir y hacer las cosas que te hicieron a ti. Mantén la cabeza en alto, Jussie. Estoy contigo. Este es otro maldito día en Estados Unidos”, ha manifestado en un vídeo Lee Daniels, creador de Empire en 2015.

Smollett empezó a actuar cuando apenas era un niño de cinco años en anuncios y películas. Después de varios papeles secundarios en series como Revenge y The Mindy Project fue elegido para dar vida a Jamal Lyon, un joven cantante abiertamente homosexual en la exitosa serie de Fox Empire. El californiano habló por primera vez sobre su homosexualidad en The Ellen DeGeneres Show en 2015. Entonces explicó que nunca había sentido que realmente estuviera en un armario, y que la razón por la que prefiere no hablar de su vida personal no es de ninguna forma “para ocultar o negar lo que Dios me hizo”, según sus propias palabras.