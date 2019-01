El Gobierno destinará 2.139 millones de bolivianos para el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”

“Estos recursos tienen al fiscalización de la Contraloría General del Estado”, aseveró el Ministro de Economía.

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó hoy que el Presupuesto General del estado (PGE) prevé destinar 2.139 millones de bolivianos para el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.

En conferencia de prensa, Guillén señaló que ese dinero proviene de los saldos no ejecutados del mencionado programa en pasadas gestiones, por lo que no significa un nuevo desembolso de dinero.

“Corresponde al salo no ejecutado por el ‘Bolivia cambia’, no quiere decir que estamos asignando nuevos recursos, estamos revirtiendo lo que no se ha ejecutado en gestiones anteriores”, aseveró.