El mejor truco para limpiar las manchas de vino de tu ropa

Recuerda que debes actuar lo más rápido que puedas. Cuanto más tiempo pase, más se impregnará en la superficie donde haya caído y será más difícil de quitar. Esto no quiere decir que salgas corriendo a por un estropajo cuando alguien lo derrame en un mantel. Relájate e intenta solucionarlo cuando se pueda.

Ante todo ten en la cabeza que no debes frotar la mancha. No debes frotar la mancha, ¿okei? Independientemente de cuál sea el material afectado lo primero que tienes que hacer es poner encima servilletas de papel que absorban la mayor cantidad posible del líquido. Después todo depende las circunstancias y de dónde se haya caído. Sigue estas instrucciones para tener el mayor éxito posible.

Cosas de viejas

Seguro que más de una vez has escuchado a tu abuela o madre decir: “Para quitar esta mancha tienes que echar…”, pero se te olvida cómo terminaba la frase porque no le pusiste suficiente atención (hay que escucharlas más, son una fuente inagotable de sabiduría). ¿Hay algún secreto para que tu vestuario blanco vuelva a estar impoluto? Sí. Sumérgelo en leche.

Al hacer esto la suciedad se desvanecerá. Después lava la prenda para que el olor a lácteo desaparezca. “Lo hice cuando mi nueva camisa se echó a perder en la cena de empresa. Un compañero que es un patoso me tiró una copa de vino encima. Lo quise matar. Lo remojé y luego lavé y está como nueva. Menos mal”, comenta una usuaria a ‘The Daily Mail’.

Este truco de la leche funciona como un solvente porque actúa como un ácido. Esto es gracias a su composición formada por agua, sal y grasa. Según ‘Wide Open Eats‘, este alimento hace que el vino penetre en los lípidos del lácteo y no en la tela, por lo que cuanto mayor materia grasa tenga, más efectivo será. Este método solo debe usarse en la ropa porque después es fácil meterlo en la lavadora. Hacerlo en alfombras puede ayudar, pero si después puedes lavarlas bien. Si no, el proceso puede producir malos olores e inlcuso moho.

Otros trucos

La sal también es una buena aliada. Pon en abundancia encima y déjalo secar. Después lava con agua fría y detergente. Puedes dejar el producto toda la noche y meterlo a la lavadora al día siguiente. No hay problema. Aunque esta solución no es la mejor de todas, es muy fácil y es especialmente útil cuando quieres una solución rápida.

Otra opción, tanto si has aplicado antes sal como si no, es empapar la zona con vino blanco. Los taninos de este ayudan a neutralizar el teñido provocado por los del tinto. Por eso debería ser tu primera opción. Debes humedecer un trapo limpio o una esponja y dar pequeños golpecitos con ella sobre la zona manchada. Hay que evitar restregar para que esta no se extienda. Después se deja actuar durante unos minutos y después se lava la prenda afectada con agua y jabón.

La soda también es un buen método para quitar el vino. ‘Ahoga’ la mancha y déjala secar. Es particularmente efectivo al mezclarlo con el método de la sal. Lo mejor que puedes hacer primero hacer el truco anterior y después poner la este líquido. La combinación, en la mayoría de casos, lo quita por completo. Si no tienes ninguno de los productos anteriores recurre al clásico del agua hirviendo. Estira la tela y échala encima hasta que desaparezca. Puede que necesites repetir este proceso varias veces, pero muy posiblemente desaparecerá. Simple, fácil y exitoso.

Fuente: elconfidencial.com