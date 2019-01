El TSE evita pronunciarse sobre las transmisiones de Bolivia TV

El TSE prometió que sí se pronunciará sobre si las proclamaciones y entrega de obras televisadas del presidente Morales son actos de campaña electoral





Representantes de las plataformas ciudadanas protestaron anoche en los alrededores del TSE

Un voto es suficiente, incluso si hay más nulos y blancos. Como ocurre en las elecciones judiciales, basta que una agrupación política tenga un voto, quedará habilitado.

“Los tipos de voto son los válidos, nulos y blancos. Los dos últimos siempre estarán vigentes, la posibilidad del ciudadano de manifestar que no está de acuerdo con el candidato y puede optar por estas dos opciones. Es un mensaje a su partido”, aseveró el vocal Idelfonso Mamani. Sin embargo, señaló que para que un binomio sea admitido oficialmente, y como en este caso no hay oponentes, bastará con que logre un voto.

Otro hecho abordado por los periodistas fue el análisis que realiza el ente electoral para determinar si las transmisiones que diariamente realizan los medios estatales para las proclamaciones, la entrega de obras del presidente Evo Morales son actos de campaña y deben eliminarse.

La vocal Lucy Cruz manifestó que el TSE se pronunciará sobre ese tema, cuando fije un calendario para ese acto electoral. Por ahora, precisó que la Sala Plena no tiene conocimiento de denuncias que hubiera recibido el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) sobre los actos de proclamación y campaña que realiza el MAS, en los actos oficiales del presidente, Evo Morales. “Para las elecciones de octubre nos pronunciaremos en la fecha establecida en el calendario electoral para ese acto”, declaró Cruz, al ser consultada por la agencia ANF.

Más tarde, El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se estrelló contra algunos medios a los que no identificó y dijo que es peligrosa la manilación de la gente desde los medios "que se defienden atacando groseramente a algunos funcionarios, no hay que confundir porque de otra manera estamos engañando a la ciudadanía no son todos los medios", dijo cuando le consultaron sobre el calificativo de "duro" que le dieron los medios. Aseguró que se avecina una dura pelea con los adversarios políticos y dijo que la revolución tecnológica será la clave de esta pelea que se avecina, en clara alusión a las redes sociales.

