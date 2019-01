Esta semana se devolverá la sonrisa a 43 niños y hay espacio para más cirugías

Bajo la Ley Municipal 308 de Salud gratuita para todos, Rotary Club Sirari y 37 médicos de Healing Children están haciendo cirugías gratis de labio leporino y paladar hendido toda esta semana hasta el viernes. Hay que ir al hospital de la Pampa

Gina Justiniano

La pequeña Jaya Pérez Paniagua (2) pintaba un cuaderno de dibujo sin imaginar que en unos minutos el turno en el quirófano era suyo. Su gemela, sentada a su lado, sin el defecto congénito, permitía imaginar cómo va a quedar su carita y su sonrisa luego de su cuarta cirugía. “Son cirugías muy costosas que no tenemos para pagarlas, estoy agradecida con estos médicos y esta campaña”, dijo su joven madre. La coordinadora del Rotary Club Sirary, Tamara Aguayo, reconoció que una cirugía de labio leporino y paladar hendido tiene un costo aproximado de $us 5.000, gasto del que se exime a los pacientes gracias al trabajo voluntario de los médicos, al hospital de La Pampa de la Isla y los rotarios.

“Me puse mal, no podía creer que mi hija había nacido así a pesar de tantas ecografías; en ninguna detectaron algo”. Ese fue más o menos el testimonio de muchas madres que aseguraron que se hicieron sus controles prenatales y que, pese a ello, en el momento del nacimiento descubrieron que sus bebés venían con labio leporino.

Cinthia llegó desde Potosí con su niña de cuatro meses de nacida. Tuvo la suerte de que tenía la edad suficiente para ser preseleccionada, pues estas cirugías gratuitas se están practicando en pacientes de tres meses en adelante, sin límite de edad. Ameli Valentina solo presenta el labio leporino, por eso va a requerir una cirugía y nada más. “Gracias por este milagro para nuestros pequeños”, dijo.

Con la pequeña en sus brazos contó que su hijo mayor, de nueve años, tuvo que quedarse en casa a cargo del padre. También coincidió en que las ecografías nunca mostraron algo y hasta la fecha lleva viviendo cuatro meses con la pequeña así.

Hay espacio para más

Por su parte, el director del hospital de La Pampa de la Isla, Alí Uriona, lamentó que solo se haya seleccionado 43 pacientes cuando tienen capacidad para unas 300 personas, por eso invitó a acercarse al nosocomio y aprovechar la campaña. Las cirugías se están haciendo desde ayer y se harán hasta el viernes. “Dentro de la labor social del gobierno municipal en alianza estratégica con el Rotary Club Sirari ya tenemos seleccionados 43 pacientes, pero queremos llegar a un número más importante. Nos han fallado 30 pacientes”, reveló el galeno.

Existe preocupación en los médicos, ya que muchos pacientes no superaron la evaluación para ingresar a cirugía debido a cuadros de anemia, bajo peso, resfríos y porque se les practicó alguna otra cirugía reciente. A todos los pacientes que no califiquen se los va a intervenir en una próxima oportunidad, cuando retornen los voluntarios de Healing the children (en inglés, Sanando a la niñez).

Cabe destacar que los pacientes que llegan con labio leporino y paladar hendido son antes sometidos a revisión pediátrica y cardiológica, así como a laboratorios prequirúrgicos. En total son 37 médicos norteamericanos los que asisten a los pacientes, entre fonoaudiólogos, foniatras, otorrinolaringólogos, cirujanos plásticos estéticos, sicólogos, siquiatras, cirujanos maxilofaciales, dentistas, anestesistas, pediatras y cirujanos especialistas en microcirugías y electromedicina, todo con el apoyo del plantel médico y paramédico del Hospital Municipal.

La cruzada destacó que se está operando no solo a pacientes de nuestro municipio, pues han llegado de departamentos como Sucre, Oruro, Trinidad y de las provincias. “Nuestro corazón de médicos y de ciudadanos nos obliga a abrir las puertas a todo el mundo”, remarcó Uriona. Los médicos nacionales y extranjeros quieren dibujar nuevas sonrisas.

Fuente: eldeber.com.bo