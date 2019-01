Frases e imágenes de Evo Morales en 13 años

El presidente Evo Morales asume su primer mandato en 2006. Foto: La Prensa

Página Siete / Paulo Lizárraga / La Paz

Este 22 de enero se cumplen 13 años desde que Evo Morales asumió la presidencia de la entonces República de Bolivia. Pero ¿cuánto cambió el Presidente desde aquel 22 de enero de 2006?

Página Siete realizó una recopilación de las fotografías y extrajo frases destacadas del informe que Morales realiza cada 22 de enero, fecha que su Gobierno instauró como el Día del Estado Plurinacional. Haga clic en el siguiente recuadro para acceder a la nota interactiva.

13 años de Evo en imágenes y frases

Paulo Lizárraga / La Paz

Página Siete realizó una recopilación de las fotografías y extrajo frases destacadas del informe que Morales realiza cada 22 de enero, fecha que su Gobierno instauró como el Día del Estado Plurinacional.

1. Año 2006

“Cumpliré, como dice el Subcomandante Marcos, mandar obedeciendo al pueblo“.

“No soy ningún ladrón, quiero decirles que vamos a garantizar la honestidad “.

“No somos rencorosos ni vengativos. Que la oposición esté tranquila”.

2. Año 2007

“Todavía las transformaciones profundas están en manos de la Asamblea Constituyente, que es el mejor instrumento”.

“Cuando llegué al Palacio de Gobierno tenía miedo a las Fuerzas Armadas y especialmente a la Policía Nacional“.





3. Año 2008

“Siempre hay diferencias, pero por encima de esas diferencias deben imponerse las razones”. (Refiriéndose a la Media Luna).

“Hemos iniciado una larga jornada de cambios para devolver al país un futuro que estaba hipotecado al extranjero“.





4. Año 2009

“Todavía tenemos problemas pendientes por resolver, como la corrupción, la burocracia y el nepotismo, que tienen que ser desterrados”.

“A veces pienso que la inflación es algo psicológico, y quienes indicaron que la inflación sería la tumba del indio, se equivocaron”.





5. Año 2010

“El nuevo Estado Plurinacional está expresado en su Congreso Nacional, en su gabinete, en los movimientos sociales, cívicos y sindicales”.

“Nuestros dirigentes nos enseñaron a luchar contra las dictaduras militares. Ahora debemos luchar contra los gobiernos neoliberales”.

“Gracias al pueblo boliviano, que confía y defiende al Presidente y al Vicepresidente. Por eso estoy convencido que Bolivia es un pueblo anticapitalista y antiimperialista“.





6. Año 2011

“Si tenemos de dónde prestarnos internamente, ¿Por qué vamos a apelar a la comunidad internacional?“.





7. Año 2012

“Yo no estoy aquí para cuidar mi imagen, sino para servir al pueblo boliviano (…). Saludo que el pueblo boliviano tiene una gran conciencia en la defensa del medio ambiente, pero con esa marcha el pueblo ha sido engañado”. (Refiriéndose a IX marcha en defensa del TIPNIS).





8. Año 2013

“Trabajemos en esta gestión la Agenda 2025 y para eso hay una propuesta de provocación a ustedes (legisladores) y a todo el pueblo boliviano”.

“Ahora, más dependemos del mercado interno, y éste siempre garantizará el movimiento económico. No dependemos del mercado extranjero. Sí, es importante, pero no puede ser definitivo”.

“Una de las debilidades que tenemos como gobierno y Estado es el tema salud“.





9. Año 2014

“Buscamos negociar de buena fe con Chile un acuerdo pronto y efectivo, que nos otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico”.





10. Año 2015

“En Tiwanaku no conocieron la pobreza, que es producto de la colonización y de los modelos de desarrollo económico y social implantados por los capitalistas”.

“Hemos soportado durante más de 500 años la oscuridad, el odio, el racismo, la discriminación y el individualismo. Desde que llegaron los hombres extraños que querían modernizarnos”.

“Nuestro territorio abarcaba desde las costas del (Océano) Pacífico (…), desde entonces teníamos cualidad marítima, nuestro mar que se nos quiere negar hoy”.





11. Año 2016

“Dótense de coca y café, porque voy a brindar un informe de diez años”.

“Para Evo y Álvaro no hay feriados, no hay semana santa, no hay sábados ni domingos, todo es trabajo y trabajo”.

“Para revertir esta situación (de discriminación y vulneración de derechos) era necesario cambiar el marco normativo del país”.

“El único problema son las damas estudiantes. Ganan, lloran; pierden, lloran; meten gol, lloran”. (Refiriéndose a la participación femenina en deportes).





12. Año 2017

“Chile nos roba y nos demanda”. (Refiréndose a las aguas del Silala).

“Lo que no se hizo en 180 años, lo hicimos en 11 (años), no es fácil gobernar”.

“Cumplimos el mandato de Túpac Katari, ahora somos millones”.





13. Año 2018

“En 12 años nunca tomamos una medida contra el pueblo. Sí, hubo errores, los reconocemos y los corregimos. Somos humanos, nos podemos equivocar”.

“Lo que nunca vamos a hacer es quitarle al pueblo lo que ganó con su lucha, conciencia y sacrificio”.

“Poco faltó para el segundo aguinaldo (…). Este año habrá segundo aguinaldo, estamos convencidos”.

