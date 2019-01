Gustavo Quinteros: ‘Al futbolista de Bolivia le cuesta mucho jugar en el exterior’

El entrenador vuelve al fútbol sudamericano, esta vez para dirigir a Universidad Católica de Chile, el campeón de ese país. Asumió en reemplazo del español Beñat San José.

Quinteros cuando dirigía a la selección ecuatoriana. Foto: AFP





El técnico Gustavo Quinteros, uno de los exfutbolistas que formó parte de la exitosa selección nacional que se clasificó al Mundial de Estados Unidos de 1994, vuelve al fútbol sudamericano, esta vez para dirigir a Universidad Católica de Chile, el campeón de ese país.

Asumió en reemplazo del español Beñat San José, extécnico de Bolívar, quien se marchó al fútbol de Arabia Saudita, en una decisión que causó sorpresa en Chile.

— ¿Qué siente al regresar al fútbol de Sudamérica, a Chile, donde no había dirigido antes?

— Estoy feliz de haber arreglado con Universidad Católica porque es uno de los grandes de Sudamérica. Es un club muy ordenado, allí se hacen las cosas bien.

También sé que es difícil la misión porque el club viene de salir campeón. Hay veces en que es difícil tomar un plantel en esa condición porque se van cuatro o cinco jugadores y hay que volver a rearmarlo y motivarlo para pelear de nuevo en el campeonato.

Llegar a Chile para mí es lindo, es un país donde no pude dirigir voy a conocer un nuevo fútbol, y entrenar a nuevos futbolistas, estamos muy ilusionados ojalá que las cosas salgan bien y podamos conformar un equipo competitivo que pueda jugar mejor al fútbol y luego conseguir los objetivos en el torneo local y en la Copa Libertadores de América.

— ¿Se considera ya un trotamundos como técnico?

— No creo. Pienso que soy un hombre que dirigió en varios países y que en definitiva quedo contento por ello. He conocido a mucha gente, me he relacionado con muchas personas y tengo buenas cosas para recordar.

— ¿Con la experiencia cosechada en Ecuador, Arabia Saudita y Emiratos Árabes puede dar un punto de vista acerca de lo complicado que es para el futbolista boliviano emigrar?

— Hace un tiempo que no hay jugadores bolivianos jugando en Europa a gran nivel como sucedió en años anteriores con Erwin Platini Sánchez, Juan Manuel Peña o los que estuvieron en Sudamérica.

Le está costando mucho al jugador boliviano, pero yo sostengo que en el país hay muy buenos futbolistas, hay calidad técnica para tratar de cambiar la historia, hay que ir trabajando con los menores y los jóvenes para poder formar y tener la certeza de que pueden rendir de buena forma fuera del país.

— ¿Por su perfil de entrenador actual hace que sea un poco complicado regresar al balompié nacional?

— No es solo la selección nacional. Lo que sí me gusta mucho es conocer distintos países, ver ciudades y culturas diferentes, encarar proyectos nuevos en lugares donde no he dirigido, siempre es bueno tener desafíos en otros lugares.

Para mí está claro que no voy a descartar volver a dirigir en el fútbol boliviano o a la selección de Bolivia, eso puede suceder en cualquier momento. Por ahora estoy feliz de haber firmado este contrato en Chile y voy a tratar de repetir lo que hice en Ecuador y en Bolivia, y cumplir con los objetivos de Universidad Católica.

— ¿Se considera el más exitoso del grupo que se clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994?

— No me considero el más exitoso, sino más bien soy un privilegiado porque aparte de compartir con esos grandes jugadores y buenos compañeros, esa selección boliviana logró la clasificación al Mundial. Eso también ayudó para que siga en el fútbol que es mi pasión.

Como director técnico me ha ido muy bien y, obviamente, que eso me pone muy feliz de haber seguido esta carrera.

Toda esa generación de jugadores tuvo un éxito que hasta ahora es difícil de repetir. Ojalá que no sea imposible, pero hasta ahora es la única vez que se pudo lograr ganar las eliminatorias, eso me hace sentir más privilegiado y no exitoso. Todos fuimos exitosos esa vez porque cada uno aportó con lo suyo para la clasificación.

— ¿Por qué prefirió volver y no quedarse en la zona del Golfo Pérsico o tratar de incursionar en China?

— Dirigir en el Golfo Pérsico es una experiencia inolvidable, con mi familia hemos conocido una cultura diferente.

La idiosincrasia es totalmente distinta por la religión y costumbres, fue maravilloso estar en Arabia Saudita y Emiratos Árabes.

Sin embargo, en lo deportivo no es lo que uno quiere o lo que uno busca porque los entrenadores no tienen la última palabra o no toman la decisión en la conformación de planteles o cambio de jugadores, o elegir futbolistas de acuerdo con la necesidad del equipo.

Tuve dos malas experiencias con eso y fue lo más feo que me tocó vivir en esos países.

El entrenador no tiene autoridad o poder para conformar los equipos que uno quiere.

Por eso, no intenté seguir allí, sino que busqué opciones por América y se dio lo de Chile y estoy muy feliz.

—¿Cuál es su opinión de la Copa América que viene?

—Los candidatos para ganar son siempre los mismos aunque últimamente la sorpresa la dio Chile ganando dos finales por penales contra Argentina.

— ¿Se podrá ver el trabajo de quienes son nuevos seleccionadores nacionales?

— El cambio de entrenadores no le hace bien al fútbol. A pesar que uno no tiene mucho tiempo a los jugadores trata de formar un equipo que juegue bien o al menos tenga una idea de juego.

Selecciones como Uruguay con Óscar Tabárez y Chile de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli han conseguido los objetivos y que sus equipos jueguen bien porque cumplieron procesos.

La Copa América es distinta a las eliminatorias, lo de Brasil servirá para formar un equipo, conocer a los jugadores. En cambio en los partidos premundialistas se utilizan a jugadores de siempre y que están en el mejor momento futbolístico.

— ¿Qué piensa de la posibilidad de que César Farías sea el DT de Bolivia?

— No lo conozco, no sé cómo trabaja, por tanto no puedo dar una opinión, sería irrespetuoso de mi parte decir algo.

— ¿Con quiénes va a trabajar en Universidad Católica?

— Mi asistente técnico es Darío Sala, estuvo trabajando estos dos últimos años en Atlanta United de Estados Unidos con Gerardo Martino. El preparador físico es Hugo Roldán, también los asistentes del club, que nos ayudarán a conocer más rápido a los jugadores del club y el juego de los rivales.

Perfil

Nombre: Gustavo Domingo Quinteros Desabato

Nació: Cafferata, Santa Fe, Argentina, el 15 de febrero de 1965

Trayectoria: Dirigió a Bolívar, Oriente, Blooming y a la selección boliviana. También estuvo en Emelec y fue seleccionador de ese país y dirigió en Arabia Saudita y Emiratos Árabes

La Razón Digital / Jorge Asturizaga / La Paz