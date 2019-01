Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el domingo 20 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Retomarás el control de tus emociones y terminarás con la inestabilidad que te causa tanta angustia. Número de éxito, 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Día de desacuerdos que te harán pensar en decisiones drásticas, trata de no perder la serenidad y te darás cuenta que estás viendo problema donde no los hay. Número de éxito, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu simpatía atraerá a alguien que se ganará tu confianza, te liberarás de recuerdos del pasado que estaban interponiéndose en tu felicidad. Número de éxito, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El amor te tiene preparado momentos mágicos, hoy te olvidarás de inhibiciones y te dejarás llevar por tus deseos. Número de éxito, 10.



LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás de malhumor y protestarás por todo, no trates de desahogar tus tensiones con la persona que amas, terminarías el día solo y sintiéndote muy mal. Número de éxito, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: A pesar de que te cuesta demostrar tus sentimientos, el ambiente de amor y romance que te rodeará hará que hoy puedas expresar todo lo que sientes. Número de éxito, 6.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Un flechazo te hará sentir que has encontrado lo que buscabas en el amor, hoy cederás a tus impulsos y será una experiencia inolvidable. Número de éxito, 15.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien más joven que tú no escatimará esfuerzos para llamar tu atención, olvídate de prejuicios, podría ser el inicio de una etapa sentimental maravillosa. Número de éxito, 7.



SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te sorprenderá una declaración de amor, la ternura de esa persona te emocionará y llegará a tu corazón. Número de éxito, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La crisis sentimental que te entristece pasará, el amor saldrá fortalecido, los problemas te dejarán experiencias valiosas para el futuro. Número de éxito, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Una conversación donde se hablará de cambios te pondrá de malhumor, no te alteres sin motivo, esos cambios traerán bienestar a tu vida sentimental. Número de éxito, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Encontrarás el momento ideal para hablar de un tema que ha provocado problemas en tu relación afectiva, hoy quedará definitivamente solucionado. Número de éxito, 9.

