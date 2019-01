Importación de gasolina crece en valor un 46,6%

La compra de diésel registró un incremento de su costo en un 41,2% respecto al periodo enero-octubre de 2017

EL DEBER

La importación de gasolina hasta octubre del año pasado indica que el país destinó $us 264,8 millones, un 46,6% más respecto al periodo enero-octubre de 2017 cuando gastó $us 180,6 millones. Para la compra de diésel en 2018 ($us 697,2 millones) se destinó un 41,2% más en comparación con 2017 ($us 493,9 millones).

Sobre este comportamiento, el analista Marcelo Campero explicó que aún el país destina importantes recursos para poder cubrir el déficit que tiene en cuanto a la producción de líquidos (gasolina y diésel) y que si bien está en marcha el proyecto de los biocombustibles con el Súper Etanol 92, por ser reciente su impacto es mínimo.

Campero remarcó que se deberá esperar esta gestión para conocer cuál es el verdadero impacto en cuanto a la demanda del biodiésel, pues con tres meses de vigencia no se puede determinar si fue o no exitoso y le permitió al país ahorrar algunos millones de dólares por la compra de gasolina extranjera.

En cuanto a la demanda de diésel, desde la Cámara Agropecuario del Oriente (CAO) indicaron que durante la gestión 2017 la demanda bordeó los 160 millones de litros al mes, cuando en 2014 la demanda superó los 141 millones de litros mensuales.

Desde la CAO precisaron que en temporada de siembre y cosecha habitualmente la demanda del carburante sube entre un 4 y 5% y consideraron que cuando esté en vigencia la comercialización del biodiésel gradualmente la exportación de este producto irá disminuyendo.

Desde YPFB precisaron que la disminución en la importación de gasolina y sus aditivos no será de golpe y que para esta gestión ya se tiene el compromiso de la compra, a cuatro ingenios cruceños, de 150 millones de litros de alcohol anhidro, por los cuales pagará $us 106 millones y permitirá un ahorro al país de unos $us 24 millones.

Nuevos proveedores

El informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que Argentina desde 2014 es el principal mercado al que nuestro país recurre para la compra de diésel, solo en 2012 Venezuela con un volumen de 404,2 millones de kilos y un valor de venta de $us 403 millones y en 2013, Chile con $us 206,7 millones y un volumen de 197 millones de kilos superaron a la Argentina.

Singapur en el periodo enero-octubre de 2018 por primera vez logró desplazar a Argentina al venderle a Bolivia gasolina por un valor de $us 121,9 millones, mientras que en similar periodo a Argentina se compró por un valor de $us 65,3 millones.

Fuente: eldeber.com.bo