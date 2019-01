La FBF confirmó un partido amistoso ante Japón

La fecha y el lugar del partido amistoso se confirmará en las próximas horas. Sobre el nuevo entrenador de la Verde no se descartó ninguna opción, puede ser nacional.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de su director ejecutivo, Freddy Téllez confirmó el primer partido amistoso para la selección en este año. Será frente a Japón en escenario por definir.

Téllez afirmó que en las próximas horas se hará oficial y se darán los detalles de este partido. “La selección jugará con Japón y en estos días se confirmaría el segundo amistoso que se pretende jugar en la fecha FIFA que será en marzo”, afirmó el ejecutivo de la Federación al programa de radio La Red Deportiva.

Sobre el nuevo entrenador de la Verde, Téllez explicó que aún no se tomó una decisión, no quiso dar nombres y no descartó la posibilidad de que el DT sea nacional.

“En el tema del técnico se está trabajando mucho por qué se viene la Copa América. Todavía no se descartó a ninguno, el comité ejecutivo de la Federación lo aprobará y recién lo haremos público“, apuntó el paceño.

Fuente: diez.bo