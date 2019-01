La inflación de 1,5% de 2018 no es buena noticia: la economía se está deteriorando

La gestión 2018 terminó con 1,5 por ciento de inflación: el porcentaje más bajo desde 2009, año en que se registró 0,30 por ciento. Sólo un año antes (2008) se reportó el índice más alto de los últimos 13 años: 11,9 por ciento.

Para el ciudadano común este 1,5 por ciento de 2018 podría representar una buena noticia: los precios no subieron. Pero tres analistas económicos, Bruno Rojas, José Gabriel Espinoza y Henry Oporto, alertan que este registro indica que la gente dejó de comprar. La economía de Bolivia se está desacelerando y el panorama se puede mantener este año por la agenda electoral.

Espinoza explica que en 2018 los precios han subido menos que en años anteriores, pero la diferencia con 2017 (5 por ciento de incremento) se debe a que en esa gestión hubo ajuste en las tarifas de transporte y del precio del pan de batalla en varias ciudades del país, lo que empujó la inflación. Que los costos se hayan mantenido estables este año, según el especialista, significa que la dinámica económica no es tan alta como se sostiene a nivel del Gobierno.

En cambio, Oporto indica que una baja inflación refleja un menor crecimiento económico y permite que el poder adquisitivo del ingreso de los bolivianos se mantenga relativamente estable, pero tiene también un efecto negativo. “La actividad económica está perdiendo dinamismo, se está estancando y eso significa menos oportunidades de negocio y empleo que resulta preocupante. Es otro síntoma que nos advierte que la economía boliviana está en un proceso de deterioro”, indica.

Rojas, por su parte, señala que la economía del país ha tenido en 2018 una menor dinámica, que muestra que la actividad productiva nacional también tuvo un estancamiento y desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB).

La balanza comercial, según dice, ha sido negativa este año, lo que estaría demostrando que las importaciones son mayores que las exportaciones y que el país tiene un débil aparato industrial que pierde capacidad.

Medición deficiente

Ahora, tampoco la medición ofrece garantía total de un fiel reflejo de la realidad. Rojas afirma que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) utiliza un cálculo de variación de precios demasiado amplia. El grueso de las familias bolivianas no compra todos los productos previstos por el INE y se concentra en alimentos, transporte, algo de salud y educación. Las compras extraordinarias sólo se las hace a fin de año cuando hay capacidad de compra.

“Es importante considerar cómo se está calculando la tasa de inflación de parte del INE y este cálculo no es tan objetivo y tan real en función al comportamiento de las familias que se concentran sólo en algunos productos”, precisa.

Esta opinión es compartida por Espinoza, quien asegura que el Estado tiene muchos precios regulados para que no suban y no se reflejen en el incremento del costo anual. Indica que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) fue bajo porque ha tenido varios factores que no son positivos, entre ellos que la gente ha empezado a gastar menos, por lo que las empresas y comercios han tenido que mantener sus precios más estables.

“El INE toma en cuenta el precio del pan, que está regulado, pero no evalúa cuántos panes consumen las familias. Toma en cuenta el precio del transporte, pero no evalúa cuántos veces lo usa. Sólo mide la variación de determinados precios”, detalla.

Incremento salarial

La tercera variable es el incremento salarial, que probablemente este año sea bajo atendiendo al índice de inflación, sentencian Espinoza y Oporto. Si la inflación es baja es de esperar que el incremento salarial sea molesto, explica Oporto.

Sin embargo, Rojas considera que por ser un año electoral probablemente se descuide la aprobación de políticas económicas orientadas a mantener la relación comercial de Bolivia. “El 2020 será un año de mayor atención al aspecto económico. La agenda social de la población que preocupa es el empleo, mejoras del salario, jubilación baja, la salud, pero hay incertidumbre acerca del seguro de salud y seguridad”, indica.

DATOS

Datos de la inflación en el país en los últimos años. La inflación más baja que ha registrado el país fue en 2009 con 0,30 por ciento. En tanto en 2010 y 2011 fue de 7 por ciento; en 2012 de 4,5 por ciento; 2013 de 6,4 por ciento; 2014 y 2016 de 5 por ciento y en 2015, de 3 por ciento.

Qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un período. Cuando el nivel general de precios aumenta, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda.

PUNTOS DE VISTA DE TRES ECONOMISTAS “El Gobierno se va dando cuenta de que la actividad económica está cada vez más lenta. El Banco Central de Bolivia ha inyectado grandes cantidades de dinero para incentivar el consumo. Aun así la inflación apenas ha estado por debajo del 2 por ciento”. José Gabriel Espinosa. Analista económico “El PIB ha mantenido cierto grado de crecimiento por encima del 4 por ciento. Pero ya tomando sólo los datos de la inflación nos demuestra que la actividad económica en el país se habría estancado o habría sufrido alguna desaceleración”. Bruno Rojas. Analista económico “Es evidente que en Bolivia no hay un proceso inflacionario fuerte. Eso está mostrando que estamos más próximos a un enfriamiento de la economía y a una baja tasa inflacionaria. La economía del país en los últimos años ha pasado a una etapa de incertidumbre”. Henry Oporto. Analista económico

PROYECTAN UNA INFLACIÓN DE 4% PARA ESTE AÑO

REDACCIÓN CENTRAL

Después de confirmarse que la inflación del país fue de 1,5 por ciento en 2018, el Gobierno nacional proyecta para este año una inflación de 4 por ciento y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,7 por ciento.

En 2018 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra una sostenida tendencia a la baja desde el 2013, cuando alcanzó una tasa de 6,9 por ciento. En 2017 la inflación fue de 2,71 por ciento.

La variación acumulada en 2018 obedeció al incremento de los precios en educación (4,79 por ciento), salud (3,47 por ciento) y alimentos (1,85 por ciento), detalló el Instituto nacional de Estadísticas (INE).

La inflación acumulada hasta noviembre de 2018 fue de 1,16 por ciento, según la misma fuente.

La inflación de octubre se debió principalmente al incremento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,11 por ciento) y alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar (0,03 por ciento).

Los precios de la cebolla, papa y el almuerzo presentaron mayor incidencia positiva en noviembre, mientras que el pollo y quesos, incidencia negativa, informó el INE.

La inflación de octubre se explica principalmente por la variación positiva en las ciudades y conurbaciones de Cobija (0,52 por ciento), Oruro (0,43), Potosí (0,39), conurbación La Paz (0,32), región metropolitana Kanata (0,28), conurbación Santa Cruz (0,19), Sucre (0,17), Tarija (0,06) y Trinidad (0,05 por ciento).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que Bolivia tendrá un crecimiento del 4,3 por ciento este año porque muestra cierta recuperación de su actividad económica.

La Cepal estimó que el crecimiento de 2018 iba a ser del 4 por ciento.